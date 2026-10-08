article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
BluTV'nin Yerini Alan HBO Max Yine Değişiyor: Paramount+ ile Tek Platformda Birleşecek

BluTV'nin Yerini Alan HBO Max Yine Değişiyor: Paramount+ ile Tek Platformda Birleşecek

Eylül Atakay
Eylül Atakay - TV ve Magazin Editörü
08.10.2026 - 13:06 Son Güncelleme: 08.10.2026 - 13:08
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Hollywood'un iki köklü stüdyosunu tek çatıda toplayan birleşme resmen tamamlandı. Yeni dev Skydance'ın ilk büyük kararı ise izleyiciyi doğrudan ilgilendiriyor: HBO Max ile Paramount+ zamanla tek bir platformda birleşecek. Peki aboneleri ne bekliyor?

KAYNAK: Variety

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

110 milyar dolarlık birleşme 6 Ekim Salı günü tamamlandı, yeni şirket Skydance adıyla yola çıktı.

110 milyar dolarlık birleşme 6 Ekim Salı günü tamamlandı, yeni şirket Skydance adıyla yola çıktı.

Paramount'un Warner Bros. Discovery'yi satın alma süreci yaklaşık bir yılın ardından sona erdi. Paramount anlaşmayı şubat ayında, Netflix ile girdiği kıyasıya teklif yarışının ardından imzalamıştı. Ancak süreç, ABD'de bazı eyaletlerin açtığı dava nedeniyle bir süre askıda kaldı. Eylülde varılan uzlaşmanın ardından yol açıldı.

Ekim başında duyurulan Skydance ismi de böylece resmiyet kazandı. Şirketin hisseleri artık New York Borsası'nda SKYD koduyla işlem görüyor, Warner Bros. Discovery hisseleri ise Nasdaq'tan çekildi. Yönetimin başında David Ellison yer alırken Ynon Kreiz eş CEO olarak göreve geldi.

Ellison, birleşmenin tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada 'Bugün sadece Skydance için değil, tüm sektörümüz için tarihi bir gün' ifadelerini kullandı.

HBO Max, Paramount+ ve Discovery+ zamanla tek bir dijital yayın hizmetinde buluşacak.

HBO Max, Paramount+ ve Discovery+ zamanla tek bir dijital yayın hizmetinde buluşacak.

Variety'nin aktardığı açıklamaya göre Skydance'ın dijital yayın hizmetleri zaman içinde tek bir platformda birleştirilecek. Ancak bunun için henüz kesin bir takvim açıklanmadı. Yeni platformun adı ve abonelik ücretleri de şimdilik belli değil. Yani HBO Max ve Paramount+ bir süre daha ayrı ayrı yayın hayatına devam edecek.

Şirket, platformlarının toplamda 200 milyonu aşkın aboneye ulaştığını açıkladı. Birleşme gerçekleştiğinde Game of Thrones, The Last of Us ve The White Lotus gibi HBO yapımları, Yellowstone, Star Trek ve Tulsa King ile aynı kütüphanede yer alacak.

Öte yandan HBO'nun başındaki Casey Bloys, Skydance'ın dijital yayın biriminde eş başkan ve içerik direktörü olarak görevini sürdürecek.

Skydance, üç yılda 6 milyar doların üzerinde tasarruf hedefliyor.

Skydance, üç yılda 6 milyar doların üzerinde tasarruf hedefliyor.

Birleşmenin dikkat çeken bir diğer ayağı da maliyet planı oldu. Skydance önümüzdeki üç yılda teknoloji, satın alma, pazarlama ve gayrimenkul giderlerindeki düzenlemelerle 6 milyar doların üzerinde tasarruf sağlamayı hedefliyor.

ABD basınına yansıyan bilgilere göre şirket, çalışanlarını olası işten çıkarmalar konusunda da uyardı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Eylül Atakay
Eylül Atakay
TV ve Magazin Editörü
Televizyon ve magazine olan ilgimi mesleğimle harmanlaladım. En güncel haberleri profilimden sizlere ulaştırıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın