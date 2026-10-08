BluTV'nin Yerini Alan HBO Max Yine Değişiyor: Paramount+ ile Tek Platformda Birleşecek

Paramount'un Warner Bros. Discovery'yi satın alma süreci yaklaşık bir yılın ardından sona erdi. Paramount anlaşmayı şubat ayında, Netflix ile girdiği kıyasıya teklif yarışının ardından imzalamıştı. Ancak süreç, ABD'de bazı eyaletlerin açtığı dava nedeniyle bir süre askıda kaldı. Eylülde varılan uzlaşmanın ardından yol açıldı.

Ekim başında duyurulan Skydance ismi de böylece resmiyet kazandı. Şirketin hisseleri artık New York Borsası'nda SKYD koduyla işlem görüyor, Warner Bros. Discovery hisseleri ise Nasdaq'tan çekildi. Yönetimin başında David Ellison yer alırken Ynon Kreiz eş CEO olarak göreve geldi.

Ellison, birleşmenin tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada 'Bugün sadece Skydance için değil, tüm sektörümüz için tarihi bir gün' ifadelerini kullandı.