BluTV'nin Yerini Alan HBO Max Yine Değişiyor: Paramount+ ile Tek Platformda Birleşecek
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Hollywood'un iki köklü stüdyosunu tek çatıda toplayan birleşme resmen tamamlandı. Yeni dev Skydance'ın ilk büyük kararı ise izleyiciyi doğrudan ilgilendiriyor: HBO Max ile Paramount+ zamanla tek bir platformda birleşecek. Peki aboneleri ne bekliyor?
KAYNAK: Variety
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110 milyar dolarlık birleşme 6 Ekim Salı günü tamamlandı, yeni şirket Skydance adıyla yola çıktı.
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HBO Max, Paramount+ ve Discovery+ zamanla tek bir dijital yayın hizmetinde buluşacak.
Skydance, üç yılda 6 milyar doların üzerinde tasarruf hedefliyor.
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