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Bize Flörtünden Bahset, Sizi Anlatan Aşk Şarkısını Söyleyelim!

etiket Bize Flörtünden Bahset, Sizi Anlatan Aşk Şarkısını Söyleyelim!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
05.09.2026 - 14:01
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İlişkiye başlamadan önceki dönem, yani flört dönemi, en tatlı evre diyebiliriz. Herkesin içi kıpır kıpır! Mesajlaşırken gülümsemeler, elinin ayağına dolanması ve tatlı bir heyecan... Hep böyle hissetmek istiyoruz!

Bu hislere tercüman olan bir şarkı muhakkak vardır. Bu şarkı da testin sonunda!

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1. Söyle bakalım, onunla ne zamandır flörtleşiyorsunuz?

2. İlk mesajı kim attı?

3. İlk buluşmanızda onun ne giydiğini hatırlıyor musun?

4. Şimdiye kadar yaptığınız ve favorin olan aktiviteniz, bunlardan hangisiydi?

5. Aranızdaki mizah anlayışı ve iletişim diliniz nasıl diye sorsak?

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6. Kafamızda bir şeyler oluşmaya başladı! 🤓 Hiç beraber şarkı söylediniz mi?

7. İkinizin müzik zevkini nasıl tanımladığını öğrenebilir miyiz?

8. Son sorudayız! Onu düşününce hissettiğin duygu, bunlardan hangisi?

Yalın - Tatlıyla Balla!

Verdiğin yanıtlara baktığımızda ikinizin de içi kıpır kıpır! Sıcak bir yaz günü tanışmışsınız gibi bir hissiyat aldık. Yaz aylarının sesi, flörtlerin kurtarıcısı, aşk şarkılarının en tatlı sahibi Yalın'dan 'Tatlıyla Balla' şarkısı sizin aşk hayatınızı anlatıyor diyebiliriz! 

Flörtünle Yalın'ı hoparlörden dinlemek yerine bir akşam takviminizi ayarlayıp konserde dinlemeye ne dersiniz? Belki Yalın konserinde bu şarkıyı söylerken siz de ona eşlik edersiniz! Yalın konser takvimine Passo üzerinden ulaşmak için buraya tıkla!

Serdar Ortaç - Ayrılmam!

Verdiğin cevaplara baktığımızda flörtünle oldukça keyifli bir ilişkinizin olduğunu gördük. Hem eğlenceli hem de aşk dolu bir flört evresindesiniz. Serdar Ortaç'ın 'Ayrılmam' şarkısı da tam size göre. Hem sevgi dolu, hem inatçı ve bir o kadar da keyifli desek abartmış olmayız.

Serdar Ortaç konserine flörtünle gitmenin tam sırası! Konserlerine Passo üzerinden ulaşmak için hemen buraya tıkla!

Sertab Erener - Kime Diyorum!

Seçtiğin yanıtlara baktığımızda flörtünle aranızdaki sevgiyi ikiniz de yoğun yaşıyorsunuz ama senin tarafından baktığımızda sen daha yoğun yaşıyorsun diyebiliriz. Çünkü ondan epey etkilenmişsin ve bazen elin ayağına dolanıyor, kabul et!

Madem öyle, flörtüne bir sürpriz yapıp ikinize Sertab Erener konseri için bilet almaya ne dersin? Emin ol çok mutlu olacaktır! Konser ve bilet detaylarını hemen buraya tıklayarak Passo üzerinden öğrenebilirsin!

Kenan Doğulu - Yosun!

Testi bitirdik ve Kenan Doğulu'dan 'Yosun' şarkısının sizi anlattığını düşündük! Flörtünle bir ilişkinin en güzel evresindeyken ona Yosun şarkısını armağan ederek ilişkinizi bir adım daha ileriye taşıyabileceğinize karar verdik. Ona şarkıyı armağan etmek yerine bir konser bileti almaya ne dersin?

Kenan Doğulu'nun İstanbul, Antalya, Denizli ve daha pek çok şehirde konserleri olacak. Flörtüne Yosun şarkısını konserde armağan etmek ve ona bakarak bu şarkıyı söylemek için Passo üzerinden Kenan Doğulu'nun konser takvimine buraya tıklayarak ulaşabilirsin!

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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