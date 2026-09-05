Bize Flörtünden Bahset, Sizi Anlatan Aşk Şarkısını Söyleyelim!
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İlişkiye başlamadan önceki dönem, yani flört dönemi, en tatlı evre diyebiliriz. Herkesin içi kıpır kıpır! Mesajlaşırken gülümsemeler, elinin ayağına dolanması ve tatlı bir heyecan... Hep böyle hissetmek istiyoruz!
Bu hislere tercüman olan bir şarkı muhakkak vardır. Bu şarkı da testin sonunda!
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1. Söyle bakalım, onunla ne zamandır flörtleşiyorsunuz?
2. İlk mesajı kim attı?
3. İlk buluşmanızda onun ne giydiğini hatırlıyor musun?
4. Şimdiye kadar yaptığınız ve favorin olan aktiviteniz, bunlardan hangisiydi?
5. Aranızdaki mizah anlayışı ve iletişim diliniz nasıl diye sorsak?
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6. Kafamızda bir şeyler oluşmaya başladı! 🤓 Hiç beraber şarkı söylediniz mi?
7. İkinizin müzik zevkini nasıl tanımladığını öğrenebilir miyiz?
8. Son sorudayız! Onu düşününce hissettiğin duygu, bunlardan hangisi?
Yalın - Tatlıyla Balla!
Serdar Ortaç - Ayrılmam!
Sertab Erener - Kime Diyorum!
Kenan Doğulu - Yosun!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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