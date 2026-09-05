Bize Flörtünden Bahset, Sizi Anlatan Aşk Şarkısını Söyleyelim!

İlişkiye başlamadan önceki dönem, yani flört dönemi, en tatlı evre diyebiliriz. Herkesin içi kıpır kıpır! Mesajlaşırken gülümsemeler, elinin ayağına dolanması ve tatlı bir heyecan... Hep böyle hissetmek istiyoruz!

Bu hislere tercüman olan bir şarkı muhakkak vardır. Bu şarkı da testin sonunda!