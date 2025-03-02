Bizden Hiiiiç Kaçmaz: Bu Ay Shazam Radarımıza Hangi Şarkılar Yakalandı?
Bizden Hiiiiç Kaçmaz: Bu Ay Shazam Radarımıza Hangi Şarkılar Yakalandı?
Etrafımızda çalan şarkıların kime ait olduğunu bulmamıza yarayan Shazam radarımıza bu ay hangi şarkılar yakalandı?
Şarkıları kendi çalma listenize eklemeyi unutmayın!
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1. Lola Young - Messy
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2. Kendrick Lamar - Not Like Us
3. ROSÉ & Bruno Mars - APT.
4. Yeah Yeah Yeahs - Spitting Off the Edge of the World
5. Lady Gaga & Bruno Mars - Die With A Smile
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6. Kendrick Lamar & SZA - luther
7. Kunmie - Arike
8. Faceless & Serøtonin - Venus
9. Lady Gaga - Abracadabra
10. The Weeknd & Playboi Carti - Timeless
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