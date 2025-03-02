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Bizden Hiiiiç Kaçmaz: Bu Ay Shazam Radarımıza Hangi Şarkılar Yakalandı?

etiket Bizden Hiiiiç Kaçmaz: Bu Ay Shazam Radarımıza Hangi Şarkılar Yakalandı?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
02.03.2025 - 18:44

Etrafımızda çalan şarkıların kime ait olduğunu bulmamıza yarayan Shazam radarımıza bu ay hangi şarkılar yakalandı?

Şarkıları kendi çalma listenize eklemeyi unutmayın!

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1. Lola Young - Messy

2. Kendrick Lamar - Not Like Us

3. ROSÉ & Bruno Mars - APT.

4. Yeah Yeah Yeahs - Spitting Off the Edge of the World

5. Lady Gaga & Bruno Mars - Die With A Smile

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6. Kendrick Lamar & SZA - luther

7. Kunmie - Arike

8. Faceless & Serøtonin - Venus

9. Lady Gaga - Abracadabra

10. The Weeknd & Playboi Carti - Timeless

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Ma Belle
Ma Belle
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