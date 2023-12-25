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Biz Neler Yaşamışız? Pandemi Döneminde Türkiye'de Kaydedilen Absürt Olaylar

Biz Neler Yaşamışız? Pandemi Döneminde Türkiye'de Kaydedilen Absürt Olaylar

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
25.12.2023 - 09:57

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Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs pandemisi Türkiye'de de binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden oldu. Oldukça zorlu birkaç yılın ardından vaka sayılarındaki düşüş ile hayat normale dönerken zaman içerisinde de pandemi unutuldu.

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Unutulan pandemi ise bize hayatımızda bir daha asla göremeyeceğimiz absürtlükte olayları hatıra olarak bıraktı.

Unutulan pandemi ise bize hayatımızda bir daha asla göremeyeceğimiz absürtlükte olayları hatıra olarak bıraktı.

Pandemi döneminde yaşanan birbirinden absürt birkaç olayın yer aldığı video, sosyal medyada gündem oldu.

Pandemi döneminde yaşanan birbirinden absürt birkaç olayın yer aldığı video, sosyal medyada gündem oldu.

İşte o birkaç absürt olayın yer aldığı video: 👇

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