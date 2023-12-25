Biz Neler Yaşamışız? Pandemi Döneminde Türkiye'de Kaydedilen Absürt Olaylar

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs pandemisi Türkiye'de de binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden oldu. Oldukça zorlu birkaç yılın ardından vaka sayılarındaki düşüş ile hayat normale dönerken zaman içerisinde de pandemi unutuldu.