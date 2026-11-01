Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 2 Kasım Pazartesi günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli?
Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 2 Kasım Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.
İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları
Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları
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