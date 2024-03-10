Birinci ve Dördüncü Sırada Türk Şehirleri Var! Dünyanın En Çok Ziyaret Edilen Şehirleri Açıklandı
Birinci ve Dördüncü Sırada Türk Şehirleri Var! Dünyanın En Çok Ziyaret Edilen Şehirleri Açıklandı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Euromonitör verilerine göre dünyanın en çok ziyaret edilen kenti 20 milyon 200 bin ziyaretçiyle İstanbul.
İstanbul'u 18 milyon 800 bin ziyaretçiyle Londra, 16 milyon 800 bin ziyaretçiyle Dubai üçüncü sırada takip ediyor.
Listenin dördüncü sırasında ise 15 milyon 700 bin ziyaretçiyle sadece ülkemizin değil dünyanın da en önemli turizm kentlerinden Antalya yer alıyor.
Listenin tamamı şu şekilde 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda