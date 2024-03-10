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Birinci ve Dördüncü Sırada Türk Şehirleri Var! Dünyanın En Çok Ziyaret Edilen Şehirleri Açıklandı

Birinci ve Dördüncü Sırada Türk Şehirleri Var! Dünyanın En Çok Ziyaret Edilen Şehirleri Açıklandı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
10.03.2024 - 15:12

Araştırma şirketi Euromonitor 2023 yılında en çok ziyaret edilen şehirleri açıkladı. İlk on şehir arasında birinci sırada İstanbul, dördüncü sırada ise Antalya var. İstanbul'un 2024 yılında da üst sıralarda yer alacağı tahmin ediliyor.

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Euromonitör verilerine göre dünyanın en çok ziyaret edilen kenti 20 milyon 200 bin ziyaretçiyle İstanbul.

Euromonitör verilerine göre dünyanın en çok ziyaret edilen kenti 20 milyon 200 bin ziyaretçiyle İstanbul.

İstanbul'u 18 milyon 800 bin ziyaretçiyle Londra, 16 milyon 800 bin ziyaretçiyle Dubai üçüncü sırada takip ediyor.

İstanbul'u 18 milyon 800 bin ziyaretçiyle Londra, 16 milyon 800 bin ziyaretçiyle Dubai üçüncü sırada takip ediyor.

Listenin dördüncü sırasında ise 15 milyon 700 bin ziyaretçiyle sadece ülkemizin değil dünyanın da en önemli turizm kentlerinden Antalya yer alıyor.

Listenin dördüncü sırasında ise 15 milyon 700 bin ziyaretçiyle sadece ülkemizin değil dünyanın da en önemli turizm kentlerinden Antalya yer alıyor.

Listenin tamamı şu şekilde 👇

Listenin tamamı şu şekilde 👇
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