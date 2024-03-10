Birinci ve Dördüncü Sırada Türk Şehirleri Var! Dünyanın En Çok Ziyaret Edilen Şehirleri Açıklandı

Araştırma şirketi Euromonitor 2023 yılında en çok ziyaret edilen şehirleri açıkladı. İlk on şehir arasında birinci sırada İstanbul, dördüncü sırada ise Antalya var. İstanbul'un 2024 yılında da üst sıralarda yer alacağı tahmin ediliyor.