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Birinci Belli, İkinci Kim? Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!

etiket Birinci Belli, İkinci Kim? Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
01.12.2024 - 22:48

Her ay güncel olarak sunduğumuz Billboard Hot 100 listesi, bu ay da en sevilen şarkılara ev sahipliği yaptı. Listede kimlerin olduğuna beraber bakalım. 👇

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Shaboozey, "A Bar Song (Tipsy)" şarkısıyla 31 haftadır listede kalmayı başaran isimlerden ve ilk sırada bizi selamlıyor.

Lady gaga ve Bruno Mars, belki de yılın düetini yaptılar. Çünkü yayımlandığı ilk günden beri "Die With A Smile" listenin zirvesine oynuyor ve ikinci sırada yer alıyor.

Billie Eilish, "HIT ME HARD AND SOFT" albümüyle yıla damgasını vurdu diyebiliriz. "BIRDS OF A FEATHER" listenin üçüncü sırasında ve 26 haftadır Hot 100'da yer alıyor.

Sabrina, "Espresso" ile dördüncü sırada. O da tam 31 haftadır Hot 100'da yer alan şarkıcılardan biri.

Teddy Swims, "Lose Control" şarkısıyla beşinci sıradan bize göz kırpıyor. 66 haftadır listede olmasına biz de epey şaşırdık ve mutlu olduk açıkçası!

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Listenin ödüllü isimlerinden biri olan Gracie Abrams, "That's So True" ile altıncı sırada. 13.sıradan birden yükselmesi sayesinde ödüllü olduğunu hatırlatalım.

Post Malone ve Morgan Wallen, "I Had Some Help" ile 27 haftadır listede ve yedinci sırada bize selam veriyorlar. Selam beyler! 👋

Yine karşımıza Sabrina çıktı! "Taste" ile sekizinci sırada ve 12 haftadır listede kalabilmeyi başardı.

Benson Boone, "Beautiful Things" parçasıyla 43 haftadır Hot 100'da yerini koruyor ve dokuzuncu sıraya yerleşiyor.

Morgan Wallen, listeye pek de fena olmayan bir giriş yapıyor ve "Love Somebody" şarkısıyla listenin 10.sırasında yer alıyor. Bir sonraki Hot 100 listesinde görüşmek üzere!

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Ma Belle
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