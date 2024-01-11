Biraz da Renk: 'Hapishaneden Bozma' Dümdüz Evlerden Ruhu Sıkılanlar Minimalistlere Karşı İsyan Başlattı
Biraz da Renk: 'Hapishaneden Bozma' Dümdüz Evlerden Ruhu Sıkılanlar Minimalistlere Karşı İsyan Başlattı
Son zamanlarda evlerin ruhunun kalmadığını düşenenlerden misiniz? Yoksa beje aşık olup evini baştan sonra benzer renklerle dizayn edenlerden mi?
Hangi tarafta olursanız olun fikrinizi özgürce ifade edebileceğiniz bir tartışma başladı Twitter'da!
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Kökeni 1960'lara kadar dayanan minimalizm, hayatımızın her alanında sadeliği ve nesnelliği ön plana çıkaran bir akım.
Birçok kişinin evinde uygulamaya çalıştığı minimalizm 'kapsül dolap' kavramıyla son olarak kıyafetlerimize de el attı.
Peki bu 'hafiflik' artık sıkıcı bir hal mi almaya başladı?
Son yıllarda hayatımızın her alanında karşımıza çıkan minimalizmden sıkılanlar, tepkilerini göstermeye başladı.
"İlham verici" olarak paylaşılan bu görseli boş bir tuval olarak yorumlayanlar oldu.
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Özel diş polikliniği, hapishane, akıl hastanesi...
"Nasıl açıklayacağımı bilmiyorum ama burası ev gibi hissettirmiyor."
Tabii bu dizayndan hoşlanmayanlar da yok değil;
"Sadelik, boşluk, huzur"
"Sadelik, boşluk, huzur" önermelerine ise kullanıcılar hoşlarına giden evleri paylaşarak karşı çıkmaya başladı;
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Her köşesinde bir yaşanmışlık, renk, hareket...
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Biz bu paylaşım üzerinden minimalistliği masaya yatırmışken paylaşılan bir ev fotoğrafı daha birçok yorum aldı;
Detaylarında kaybolduğumuz bu görsel, birçok kişiyi ise hayallere daldırdı.
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Peki siz hangi taraftasınız?
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dağınık insanlara tahammül edemem
Süper işte temizlemesi rahat olur düzen olur her şey her yerde yaa bir sürü gereksiz eşya dursun elbet işe yarar diye diye çöp ev gibi oluyoruz….
HYGGE tarzı!