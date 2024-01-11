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Biraz da Renk: 'Hapishaneden Bozma' Dümdüz Evlerden Ruhu Sıkılanlar Minimalistlere Karşı İsyan Başlattı

Biraz da Renk: 'Hapishaneden Bozma' Dümdüz Evlerden Ruhu Sıkılanlar Minimalistlere Karşı İsyan Başlattı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
11.01.2024 - 14:55

Son zamanlarda evlerin ruhunun kalmadığını düşenenlerden misiniz? Yoksa beje aşık olup evini baştan sonra benzer renklerle dizayn edenlerden mi? 

Hangi tarafta olursanız olun fikrinizi özgürce ifade edebileceğiniz bir tartışma başladı Twitter'da!

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Kökeni 1960'lara kadar dayanan minimalizm, hayatımızın her alanında sadeliği ve nesnelliği ön plana çıkaran bir akım.

Kökeni 1960'lara kadar dayanan minimalizm, hayatımızın her alanında sadeliği ve nesnelliği ön plana çıkaran bir akım.

Her ne kadar kökeni geçmiş yıllara dayansa da minimalizm son birkaç yılda hayatımızın her alanında kendini göstermeye başladı. Fazlalıklardan kurtulmayı hedefleyerek sade bir yaşamı benimseyen minimalizm, hayatımızda sadece ihtiyacımız olan eşyaların kalmasını amaçlıyor.

Birçok kişinin evinde uygulamaya çalıştığı minimalizm 'kapsül dolap' kavramıyla son olarak kıyafetlerimize de el attı.

Birçok kişinin evinde uygulamaya çalıştığı minimalizm 'kapsül dolap' kavramıyla son olarak kıyafetlerimize de el attı.

Yalnızca ihtiyacınız olan eşyalara sahip olduğunuz bu akım, git gide yaygınlaşmaya başladı. Gereksiz eşyaların hayatımızdan çıkarılmasıyla aslına bakarsanız bir hafiflik yaşadığımız doğru.

Peki bu 'hafiflik' artık sıkıcı bir hal mi almaya başladı?

Peki bu 'hafiflik' artık sıkıcı bir hal mi almaya başladı?
twitter.com

Twitter'da minimalizm akımını benimseyen bir hesabın paylaştığı bu görsel, sosyal medyada bir tartışma başlattı. 

Özellikle de bu görselin 'ilham verici' olarak paylaşılması, birçok kişinin tepkisini çekti.

Son yıllarda hayatımızın her alanında karşımıza çıkan minimalizmden sıkılanlar, tepkilerini göstermeye başladı.

Son yıllarda hayatımızın her alanında karşımıza çıkan minimalizmden sıkılanlar, tepkilerini göstermeye başladı.
twitter.com

"İlham verici" olarak paylaşılan bu görseli boş bir tuval olarak yorumlayanlar oldu.

"İlham verici" olarak paylaşılan bu görseli boş bir tuval olarak yorumlayanlar oldu.
twitter.com
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Özel diş polikliniği, hapishane, akıl hastanesi...

Özel diş polikliniği, hapishane, akıl hastanesi...
twitter.com

"Nasıl açıklayacağımı bilmiyorum ama burası ev gibi hissettirmiyor."

"Nasıl açıklayacağımı bilmiyorum ama burası ev gibi hissettirmiyor."
twitter.com

Tabii bu dizayndan hoşlanmayanlar da yok değil;

Tabii bu dizayndan hoşlanmayanlar da yok değil;
twitter.com

"Sadelik, boşluk, huzur"

"Sadelik, boşluk, huzur"
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"Sadelik, boşluk, huzur" önermelerine ise kullanıcılar hoşlarına giden evleri paylaşarak karşı çıkmaya başladı;

"Sadelik, boşluk, huzur" önermelerine ise kullanıcılar hoşlarına giden evleri paylaşarak karşı çıkmaya başladı;
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Her köşesinde bir yaşanmışlık, renk, hareket...

Her köşesinde bir yaşanmışlık, renk, hareket...
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Biz bu paylaşım üzerinden minimalistliği masaya yatırmışken paylaşılan bir ev fotoğrafı daha birçok yorum aldı;

Biz bu paylaşım üzerinden minimalistliği masaya yatırmışken paylaşılan bir ev fotoğrafı daha birçok yorum aldı;
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Detaylarında kaybolduğumuz bu görsel, birçok kişiyi ise hayallere daldırdı.

Detaylarında kaybolduğumuz bu görsel, birçok kişiyi ise hayallere daldırdı.
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Peki siz hangi taraftasınız?

Peki siz hangi taraftasınız?

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Kasım Paşa

dağınık insanlara tahammül edemem

ömer

Süper işte temizlemesi rahat olur düzen olur her şey her yerde yaa bir sürü gereksiz eşya dursun elbet işe yarar diye diye çöp ev gibi oluyoruz….