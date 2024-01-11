Biraz da Renk: 'Hapishaneden Bozma' Dümdüz Evlerden Ruhu Sıkılanlar Minimalistlere Karşı İsyan Başlattı

Her ne kadar kökeni geçmiş yıllara dayansa da minimalizm son birkaç yılda hayatımızın her alanında kendini göstermeye başladı. Fazlalıklardan kurtulmayı hedefleyerek sade bir yaşamı benimseyen minimalizm, hayatımızda sadece ihtiyacımız olan eşyaların kalmasını amaçlıyor.