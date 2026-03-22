Bir Kafede Saldırganları "Küfretmeyin" Diyerek Uyaran Anne ve Oğlu Darp Edildi

Bir Kafede Saldırganları "Küfretmeyin" Diyerek Uyaran Anne ve Oğlu Darp Edildi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.03.2026 - 21:33

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gerçekleşen olayda iddiaya göre küfürlü konuşmalara tepki gösteren Kaan Y. ve annesi darp edildi. Görgü tanıklarına göre bir anda bir grup saldırgan bu uyarının ardından Kaan Y. ve annesine saldırıda bulundu.

Ramazan Bayramı'nın birinci günü gerçekleşen olayda bir mekana giden anne ve oğul dehşeti yaşadı.

Ramazan Bayramı'nın birinci günü gerçekleşen olayda bir mekana giden anne ve oğul dehşeti yaşadı.

İzmit’te bir mekanda meydana gelen olayda dışarıda darbedilen bir şahsa yardım etmek için içeri çağıran Meryem Y. saldırgan grubun içeri girmesiyle tartışmanın ortasında kaldı. İddiaya göre oğlu Kaan Y., saldırgan grubu 'Küfürlü konuşmayın kadınlar var' diyerek uyardı. Uyarıların ardından saldırganlar anne ve oğulu darp ettiler. Olayın ardından saldırganların hızla olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor.

Yaralanan anne Meryem Y., olay anına ilişkin açıklamada bulundu.

Yaralanan anne Meryem Y., olay anına ilişkin açıklamada bulundu.

Hastanede tedavisi süren Meryem Y., yüzünde ve kaburgalarında ağır hasar oluştuğunu belirterek şikayetinden vazgeçmeyeceğini belirtti. Meryem Y., 'Mekanın garsonu dayak yiyordu. Dışarıda bizim oturduğumuz camın önüne attılar çocuğu. Ben de içeri gel dedim. Döven kişi peşinden geldi, küfür etti. Benim oğlum 'abi küfretmeyin bayanlar var' dedi. Öyle demesiyle benim oğluma saldırdılar. Mekanın sahibi Uğur Bey oğluma tekme atarak omuriliğini çatlattı. Kürşat Bey yüzüme, Emrah Bey vücuduma tekme attı. Kaburgamda çatlak var, yüzüm zaten eski haline dönmeyecek, kalıcı şekilde çukurlar oluşma ihtimali çok yüksek.' açıklamasında bulundu.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
