Bir Kafede Saldırganları "Küfretmeyin" Diyerek Uyaran Anne ve Oğlu Darp Edildi

Hastanede tedavisi süren Meryem Y., yüzünde ve kaburgalarında ağır hasar oluştuğunu belirterek şikayetinden vazgeçmeyeceğini belirtti. Meryem Y., 'Mekanın garsonu dayak yiyordu. Dışarıda bizim oturduğumuz camın önüne attılar çocuğu. Ben de içeri gel dedim. Döven kişi peşinden geldi, küfür etti. Benim oğlum 'abi küfretmeyin bayanlar var' dedi. Öyle demesiyle benim oğluma saldırdılar. Mekanın sahibi Uğur Bey oğluma tekme atarak omuriliğini çatlattı. Kürşat Bey yüzüme, Emrah Bey vücuduma tekme attı. Kaburgamda çatlak var, yüzüm zaten eski haline dönmeyecek, kalıcı şekilde çukurlar oluşma ihtimali çok yüksek.' açıklamasında bulundu.