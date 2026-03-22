İran Sağlık Bakanı Açıkladı: ABD-İsrail Saldırılarında Bugüne Kadar 210 Çocuk Yaşamını Yitirdi

Merve Ersoy - TV Editörü
22.03.2026 - 17:14

İran medyasında yer alan haberlere göre, Sağlık Bakanı Muhammed Rıza Zaferkendi, savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana ABD-İsrail'in sivilleri hedef aldığı saldırılarda 210 çocuğun yaşamını yitirdiğini duyurdu.

İran Sağlık Bakanı Muhammed Rıza Zaferkendi, İran medyasında yer alan haberlere göre açıklamada bulundu.

Savaşın ilk saatlerinde 28 Şubat'ta Minab'daki ilkokula saldırıyı hatırlatan Zaferkendi, 'Düşman Minab'daki Şecere-i Tayyibe İlkokulu'na saldırdı ve eşi benzeri görülmemiş, yürek burkan bir trajedide 168 çocuk şehit oldu. Bugüne kadar bu savaşta yaklaşık 210 çocuk şehit oldu.' açıklamasında bulundu. Zaferkendi, yaralanan çocukların sayısının da 1510'u aştığını açıkladı. 

İranlı Bakan, savaşın başlangıcından bu yana 300 sağlık ve acil durum merkezinin hasar gördüğü, 30 ambulansın da saldırıların hedefi olduğunun bilgisini verdi.

İran Kızılayı, 28 Şubat'ta ABD-İsrail'in Hürmüzgan'ın Minab kentindeki bir kız ilkokuluna saldırısında 168 çocuk dahil 180'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Saldırının ABD tarafından gerçekleştirildiği ve okulun 40 dakika arayla iki kez vurulduğu ortaya çıkmıştı.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
