Bir İçerik Üreticisi Madımak Katliamında Ölenleri Andığı İçin İşbirliğinin İptal Edildiğini Anlattı

'Dün akşam 2 Temmuz'u andığım bir video paylaştım. Bugün paylaşıcağım iş birliğinin iptal edildiğini öğrendim. Gerekçe; kişisel hesabımdaki paylaşımlarım. En çok buna takıldım, çünkü ben siyaset yapmadım. Ben bu ülkenin hafızasında derin yara bırakmış bir katliamı andım. Bir acıyı hatırlattım.

Sonra kendime şunu sordum: 'Bundan sonra susacak mıyım?' Hayır. Çünkü ben bu hesabı sadece reklam yapmak için açmadım. Gerektiğinde Türkiye de konuşacağım, kadın haklarını da konuşacağım, adaletini de konuşacağım, bu ülkenin unutulmaması gereken acılarını da konuşacağım.

Belki benim gibi birçok küçük içerik üreticisi aynı kaygıyı yaşıyor; 'Bunu söylersem işimi kaybeder miyim?' Ben o sessizliğin bir parçası olmayacağım. Çünkü benim için bir katliamı anmak siyaset değil, toplumsal hafızaya sahip çıkmaktır.

Ben bazı iş birliklerimi kaybedebilirim ama hafızamı asla kaybetmeyeceğim.'