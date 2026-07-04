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Bir İçerik Üreticisi Madımak Katliamında Ölenleri Andığı İçin İşbirliğinin İptal Edildiğini Anlattı

Bir İçerik Üreticisi Madımak Katliamında Ölenleri Andığı İçin İşbirliğinin İptal Edildiğini Anlattı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
04.07.2026 - 15:48
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‘@aykgozde’ isimli kullanıcı Sivas katliamında yaşamını yitirenleri andığı için işbirliğinin iptal edildiğini anlattı. Kullanıcı paylaşımına “Hem etik bulmadığım hem de hukuki yükümlülüklerim olduğu için marka ismi paylaşmayacağım. Meselem bir firmayı hedef göstermek değil, konuya dair bir farkındalık oluşturmak. Ama devran dönecek Zaten bu bir tesadüf değildi olmayacaktı da. Neyse herkes kalbinin ekmeğini yesin” notunu düştü.

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Madımak katliamında hayatını kaybedenleri andığı için işbirliğinin nasıl iptal edildiğini şu sözlerle anlattı:

Madımak katliamında hayatını kaybedenleri andığı için işbirliğinin nasıl iptal edildiğini şu sözlerle anlattı:

'Dün akşam 2 Temmuz'u andığım bir video paylaştım. Bugün paylaşıcağım iş birliğinin iptal edildiğini öğrendim. Gerekçe; kişisel hesabımdaki paylaşımlarım. En çok buna takıldım, çünkü ben siyaset yapmadım. Ben bu ülkenin hafızasında derin yara bırakmış bir katliamı andım. Bir acıyı hatırlattım.

Sonra kendime şunu sordum: 'Bundan sonra susacak mıyım?' Hayır. Çünkü ben bu hesabı sadece reklam yapmak için açmadım. Gerektiğinde Türkiye de konuşacağım, kadın haklarını da konuşacağım, adaletini de konuşacağım, bu ülkenin unutulmaması gereken acılarını da konuşacağım.

Belki benim gibi birçok küçük içerik üreticisi aynı kaygıyı yaşıyor; 'Bunu söylersem işimi kaybeder miyim?' Ben o sessizliğin bir parçası olmayacağım. Çünkü benim için bir katliamı anmak siyaset değil, toplumsal hafızaya sahip çıkmaktır.

Ben bazı iş birliklerimi kaybedebilirim ama hafızamı asla kaybetmeyeceğim.'

Gözde Akyol isimli kullanıcının paylaşımına destek mesajları yağdı:

Gözde Akyol isimli kullanıcının paylaşımına destek mesajları yağdı:
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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