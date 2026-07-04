Bir İçerik Üreticisi Madımak Katliamında Ölenleri Andığı İçin İşbirliğinin İptal Edildiğini Anlattı
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‘@aykgozde’ isimli kullanıcı Sivas katliamında yaşamını yitirenleri andığı için işbirliğinin iptal edildiğini anlattı. Kullanıcı paylaşımına “Hem etik bulmadığım hem de hukuki yükümlülüklerim olduğu için marka ismi paylaşmayacağım. Meselem bir firmayı hedef göstermek değil, konuya dair bir farkındalık oluşturmak. Ama devran dönecek Zaten bu bir tesadüf değildi olmayacaktı da. Neyse herkes kalbinin ekmeğini yesin” notunu düştü.
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Madımak katliamında hayatını kaybedenleri andığı için işbirliğinin nasıl iptal edildiğini şu sözlerle anlattı:
Gözde Akyol isimli kullanıcının paylaşımına destek mesajları yağdı:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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