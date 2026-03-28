Bir İçerik Üreticisi Anlattı: Nurama Kelimesinde "O" Harfi Olmamasına Rağmen Neden "No" Şeklinde Kısaltılır?

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.03.2026 - 17:06

Dil aslında altında pek çok bilgi barındıran bir hazine gibi. Hatta yaşayan bir zaman makinesi desek yeridir. Bir kelimeyi araştırdığımızda altından göç yolları, savaşlar, ticaret rotaları ve hatta unutulmuş aşk hikayeleri bile çıkabiliyor. Günlük hayatta her zaman kullandığımız bir kelimenin kökenine indiğimizde çoğu zaman 'Yok artık, o da mı oradan geliyormuş?' farkındalığını yaşıyoruz. 

Bir içerik üreticisi 'o' harfi bulunmamasına rağmen neden 'numara' kelimesinin birçok dilde 'no' şeklinde kısaltıldığını anlattı. Verdiği bilgi yine birçok kişiye aydınlanma yaşattı.

Numara kelimesi neden 'no' şeklinde kısaltılır?

'No' kısaltması, Latince'de 'numara' anlamına gelen 'numero' kelimesinden geliyor. Kelime 'o' harfiyle bittiği için, dünyada evrensel bir kısaltma olarak 'No' (N ve O harfleri) kullanılmaya başlanmış. Bu kısaltma sadece Türkçe'ye değil; İngilizce, Fransızca ve Farsça gibi pek çok dile de bu Latince kökenden yayılmış.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.

