article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Avrupa Ülkesi Şehrin Etrafına 75 Kilometrelik Yeşil Duvar Kuracak!

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
İklim değişikliği şehir yaşamını her geçen gün daha zor hale getiriyor. Artan sıcaklıklar, hava kirliliği ve betonlaşma büyük kentlerde yaşam kalitesini düşürüyor. Madrid yönetimi, radikal sayılabilecek adımla dikkat çekti. Şehrin çevresine devasa şehir ormanı kurulacağı açıklandı. Proje tamamlandığında Madrid’in etrafı adeta yeşil duvarla çevrilecek.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Madrid, şehrin etrafına 75 kilometrelik dev şehir ormanı kuruyor

Madrid yönetimi, artan sıcaklık ve hava kirliliğine karşı şehrin çevresine 75 kilometrelik şehir ormanı kurmayı planlıyor. Proje kapsamında yaklaşık 500 bin ağaç dikilecek. Ağaçların büyük kısmı İspanya’ya özgü türlerden seçilecek, böylece bakım süreci daha kolay olacak.

Yetkililere göre oluşturulacak yeşil alan, Madrid için karbon yutağı görevi görecek. Yaklaşık 3,2 milyon nüfusun oluşturduğu karbon salımı ağaçlar sayesinde azaltılacak. Ayrıca ağaç gölgelerinin altında sıcaklığın ortalama 2 derece daha düşük olması bekleniyor.

Proje, şehir yaşamını dönüştürmeyi de hedefliyor

Planlanan şehir ormanında yürüyüş yolları, bisiklet rotaları ve oyun alanları yer alacak. Köprülerin üzerine yeşil alanlar oluşturularak biyolojik çeşitlilik desteklenecek. Böylece şehir içinde doğal yaşam alanları birbirine bağlanacak.

Proje aynı zamanda Madrid’in geniş kapsamlı çevre planının parçası. Sıfır emisyonlu otobüs hatları kurulacak, kirletici araçlar kademeli olarak yasaklanacak. Tüm adımlar şehirde hava kalitesini artırmayı ve sıcaklık etkisini azaltmayı amaçlıyor.

Amaç hava kalitesini artırmak ve sıcaklık etkisini azaltmak

Madrid Çevre ve Şehircilik Danışmanı Mariano Fuentes, projenin şehir genelinde hava kalitesini iyileştirmeyi hedeflediğini belirtiyor. Aynı zamanda şehir içinde oluşan ısı adası etkisinin azaltılması da planlanıyor.

Madrid’in etrafında oluşturulacak kesintisiz yeşil hat, şehir planlamasında doğayı merkeze alan yaklaşımların en dikkat çekici örneklerinden biri olarak görülüyor. Proje tamamlandığında Madrid, iklim kriziyle mücadelede öncü şehirlerden biri olabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın