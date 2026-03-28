Avrupa Ülkesi Şehrin Etrafına 75 Kilometrelik Yeşil Duvar Kuracak!

Madrid yönetimi, artan sıcaklık ve hava kirliliğine karşı şehrin çevresine 75 kilometrelik şehir ormanı kurmayı planlıyor. Proje kapsamında yaklaşık 500 bin ağaç dikilecek. Ağaçların büyük kısmı İspanya’ya özgü türlerden seçilecek, böylece bakım süreci daha kolay olacak.

Yetkililere göre oluşturulacak yeşil alan, Madrid için karbon yutağı görevi görecek. Yaklaşık 3,2 milyon nüfusun oluşturduğu karbon salımı ağaçlar sayesinde azaltılacak. Ayrıca ağaç gölgelerinin altında sıcaklığın ortalama 2 derece daha düşük olması bekleniyor.