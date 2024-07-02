Bir Eli Cebinde Dururken Elindeki Çayla 50 Kiloluk Çuvalları Yerleştiren İşçinin Rahatlığı Gündem Oldu

50 kiloluk çuvalları bir eli cebinde, diğer elindeki çayla birlikte omzuna alarak yerlerine yerleştiren işçinin rahat tavırları sosyal medyada gündem oldu.
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Türkiye'de bir çay fabrikasının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
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Bir eli cebinde dururken diğer elinde çayla üzerinde 50 kg yazan çuvalları omzuna alan işçi pratik hareketlerle çuvalları yerine dizdi. İşçinin rahat tavırları izleyenleri hayrete düşürdü. İşte o anlar; 📹
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