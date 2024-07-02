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Ekrem İmamoğlu İSO Toplantısında Sanayicilere Seslendi: "Kreş, Kanal İstanbul'u Yener"

Ekrem İmamoğlu İSO Toplantısında Sanayicilere Seslendi: "Kreş, Kanal İstanbul'u Yener"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
02.07.2024 - 16:05

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Kanal İstanbul projesi, Türkiye'nin en çok tartışılan mega projelerinden biri olarak gündemde kalmaya devam ederken İBB’nin açtığı dava üzerine; İstanbul 11. İdare Mahkemesi, Kanal İstanbul Yenişehir Rezerv Yapı Alanı'nın imar planını iptal etti.

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Ekrem İmamoğlu'nun, Kanal İstanbul projesine çevresel, ekonomik ve şehircilik açısından olumsuz etkilerinden dolayı karşı çıktığı biliniyor.

Ekrem İmamoğlu'nun, Kanal İstanbul projesine çevresel, ekonomik ve şehircilik açısından olumsuz etkilerinden dolayı karşı çıktığı biliniyor.

Gerçekleştirilen İSO toplantısında sanayicilere seslenen İmamoğlu, kreşlerin ve kent lokantalarının, Kanal İstanbul projesinden daha gerekli yatırımlar olduğunu vurguladı.

Gerçekleştirilen İSO toplantısında sanayicilere seslenen İmamoğlu, kreşlerin ve kent lokantalarının, Kanal İstanbul projesinden daha gerekli yatırımlar olduğunu vurguladı.

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