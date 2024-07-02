Ekrem İmamoğlu İSO Toplantısında Sanayicilere Seslendi: "Kreş, Kanal İstanbul'u Yener"

Kanal İstanbul projesi, Türkiye'nin en çok tartışılan mega projelerinden biri olarak gündemde kalmaya devam ederken İBB’nin açtığı dava üzerine; İstanbul 11. İdare Mahkemesi, Kanal İstanbul Yenişehir Rezerv Yapı Alanı'nın imar planını iptal etti.
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Ekrem İmamoğlu'nun, Kanal İstanbul projesine çevresel, ekonomik ve şehircilik açısından olumsuz etkilerinden dolayı karşı çıktığı biliniyor.
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Gerçekleştirilen İSO toplantısında sanayicilere seslenen İmamoğlu, kreşlerin ve kent lokantalarının, Kanal İstanbul projesinden daha gerekli yatırımlar olduğunu vurguladı.
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