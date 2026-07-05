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Bir Dondurma Seç, Mutluluğa Ne Kadar Yakınsın Söyleyelim!

Bir Dondurma Seç, Mutluluğa Ne Kadar Yakınsın Söyleyelim!

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
05.07.2026 - 20:01
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Dondurma seçimin sandığından çok daha fazlasını anlatabilir! Bazı insanlar her anın tadını çıkarırken, bazıları mutluluğu fark etmeden sürekli bir sonraki hedefin peşinden koşar. Peki sen mutluluğa ne kadar yakınsın? En çok hoşuna giden dondurmayı seç ve iç dünyandaki mutluluk seviyesini birlikte keşfedelim!

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Bir Dondurma Seç, Mutluluğa Ne Kadar Yakınsın Söyleyelim!

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
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