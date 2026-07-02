İlişkide Baskın Taraf Sen misin Partnerin mi?

Her ilişkide kararları alan, yön veren ya da dengeyi sağlayan biri vardır. Peki sen ilişkinde ipleri elinde tutan taraf mısın, yoksa partnerinin kararlarına daha mı çok uyuyorsun? Vereceğin cevaplar, ilişkinizdeki dinamiği eğlenceli bir şekilde ortaya çıkaracak!