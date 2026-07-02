article/comments
article/share
Haberler
Test
İlişki Testleri
İlişkide Baskın Taraf Sen misin Partnerin mi?

İlişkide Baskın Taraf Sen misin Partnerin mi?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
02.07.2026 - 20:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Her ilişkide kararları alan, yön veren ya da dengeyi sağlayan biri vardır. Peki sen ilişkinde ipleri elinde tutan taraf mısın, yoksa partnerinin kararlarına daha mı çok uyuyorsun? Vereceğin cevaplar, ilişkinizdeki dinamiği eğlenceli bir şekilde ortaya çıkaracak!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlişkide Baskın Taraf Sen misin Partnerin mi?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın