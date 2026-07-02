Bu B1 Seviyesindeki İtalyanca Testinde Full Çekebilecek misin?
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İtalyancana güveniyor musun? O zaman sıra geldi kendini kanıtlamaya! Bu testte karşına B1 seviyesine uygun dil bilgisi, kelime bilgisi ve günlük konuşma ifadelerinden oluşan 15 soru çıkacak. Bakalım hepsini doğru cevaplayabilecek missin? Hazırsan başlayalım!
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Bu B1 Seviyesindeki İtalyanca Testinde Full Çekebilecek misin?
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