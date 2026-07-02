Bu B1 Seviyesindeki İtalyanca Testinde Full Çekebilecek misin?

İtalyancana güveniyor musun? O zaman sıra geldi kendini kanıtlamaya! Bu testte karşına B1 seviyesine uygun dil bilgisi, kelime bilgisi ve günlük konuşma ifadelerinden oluşan 15 soru çıkacak. Bakalım hepsini doğru cevaplayabilecek missin? Hazırsan başlayalım!