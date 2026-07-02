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Bu B1 Seviyesindeki İtalyanca Testinde Full Çekebilecek misin?

Bu B1 Seviyesindeki İtalyanca Testinde Full Çekebilecek misin?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
02.07.2026 - 10:01
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İtalyancana güveniyor musun? O zaman sıra geldi kendini kanıtlamaya! Bu testte karşına B1 seviyesine uygun dil bilgisi, kelime bilgisi ve günlük konuşma ifadelerinden oluşan 15 soru çıkacak. Bakalım hepsini doğru cevaplayabilecek missin? Hazırsan başlayalım!

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Bu B1 Seviyesindeki İtalyanca Testinde Full Çekebilecek misin?

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
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