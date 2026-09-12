Bir Devir Sona Eriyor: Minibüslerde Yeni Dönem Başlıyor
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İstanbul'da minibüs yolculuğunun en köklü alışkanlıklarından biri tarihe karışıyor. Minibüslerde yeni dönem başlıyor. Yeni uygulama için pilot ilçe Pendik seçildi. Pendik'te başlatılan pilot uygulamada araçlara POS cihazı takıldı. Artık yolcular ücretlerini temassız banka veya kredi kartıyla, herhangi bir ek komisyon ödemeden karşılayabiliyor.
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Bir devir sona eriyor: Minibüslerde yeni dönem başlıyor.
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Minibüs ücret tarifesi: 43 ile 47 lira arasında, öğrenciye 28 lira.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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