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Bir Devir Sona Eriyor: Minibüslerde Yeni Dönem Başlıyor

Bir Devir Sona Eriyor: Minibüslerde Yeni Dönem Başlıyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
12.09.2026 - 12:51
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İstanbul'da minibüs yolculuğunun en köklü alışkanlıklarından biri tarihe karışıyor. Minibüslerde yeni dönem başlıyor. Yeni uygulama için pilot ilçe Pendik seçildi. Pendik'te başlatılan pilot uygulamada araçlara POS cihazı takıldı. Artık yolcular ücretlerini temassız banka veya kredi kartıyla, herhangi bir ek komisyon ödemeden karşılayabiliyor.

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Bir devir sona eriyor: Minibüslerde yeni dönem başlıyor.

Bir devir sona eriyor: Minibüslerde yeni dönem başlıyor.

Minibüslerde yeni dönem başlıyor. Uygulama, İBB ile minibüs esnafı odalarının ortak çalışmasıyla hayata geçti. Pilot bölge olarak seçilen Pendik'te sürücüler araçlarına temassız ödeme kabul eden POS cihazları taktırdı. Böylece yolcular artık üzerinde nakit taşımak zorunda kalmadan, temassız özellikli banka veya kredi kartlarıyla ücretlerini ödeyebiliyor. Kartla yapılan ödemelerde yolculardan herhangi bir ek işlem ücreti veya komisyon alınmıyor.

Pilot uygulamanın başarıyla tamamlanmasının ardından sistemin kademeli olarak İstanbul genelindeki tüm minibüs hatlarında zorunlu hale getirilmesi hedefleniyor. Proje, kent içi ulaşımda dijitalleşmeyi yaygınlaştırma hedefinin bir parçası olarak sunuluyor; ancak genel uygulamaya geçiş için henüz bir tarih açıklanmadı.

Minibüs ücret tarifesi: 43 ile 47 lira arasında, öğrenciye 28 lira.

Minibüs ücret tarifesi: 43 ile 47 lira arasında, öğrenciye 28 lira.

Yeni sistemde ücretler mesafeye göre değişmeye devam ediyor. Tarifeye göre 0-4 kilometre arasındaki yolculuklar 43 lira, 4-7 kilometre arası 45 lira, 7-11 kilometre arası 46 lira, 11-15 kilometre arası ise 47 lira olarak uygulanıyor. Öğrenciler aynı hatlarda 28 lira ödeyerek yolculuk yapabiliyor.

Kartlı ödeme sistemine geçiş, mevcut ücret tarifesinde herhangi bir değişiklik yapmıyor; yalnızca ödeme şeklini kolaylaştırıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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