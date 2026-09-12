Bir devir sona eriyor: Minibüslerde yeni dönem başlıyor.

Minibüslerde yeni dönem başlıyor. Uygulama, İBB ile minibüs esnafı odalarının ortak çalışmasıyla hayata geçti. Pilot bölge olarak seçilen Pendik'te sürücüler araçlarına temassız ödeme kabul eden POS cihazları taktırdı. Böylece yolcular artık üzerinde nakit taşımak zorunda kalmadan, temassız özellikli banka veya kredi kartlarıyla ücretlerini ödeyebiliyor. Kartla yapılan ödemelerde yolculardan herhangi bir ek işlem ücreti veya komisyon alınmıyor.

Pilot uygulamanın başarıyla tamamlanmasının ardından sistemin kademeli olarak İstanbul genelindeki tüm minibüs hatlarında zorunlu hale getirilmesi hedefleniyor. Proje, kent içi ulaşımda dijitalleşmeyi yaygınlaştırma hedefinin bir parçası olarak sunuluyor; ancak genel uygulamaya geçiş için henüz bir tarih açıklanmadı.