Bir Cafenin Verdiği "Part Time" Barista İlanı Tepkilerin Odağında
Restoran ve cafelerde artan fiyatlardan pek çok kişi şikayetçi. İşletmeciler Avrupa fiyatlarıyla yarışan menülerinin sebebi olarak maliyetleri gösterse de ilanlara bakarsak çalışan maliyetleri gelişmelerden etkilenmemiş gibi görünüyor. Türkiye'de özel sektörde çalışan haklarının tartışıldığı bu ortamda butik bir cafenin verdiği iş ilanı ise tartışma yarattı. Çünkü ilanda belirtilen koşullar part time olsa da çalışma süresi ve vadedilen ücret oldukça düşük.
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İlan şöyle;
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Gelin X kullanıcılarının tepkilerine bakalım...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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