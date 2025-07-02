Bir Cafenin Verdiği "Part Time" Barista İlanı Tepkilerin Odağında

Restoran ve cafelerde artan fiyatlardan pek çok kişi şikayetçi. İşletmeciler Avrupa fiyatlarıyla yarışan menülerinin sebebi olarak maliyetleri gösterse de ilanlara bakarsak çalışan maliyetleri gelişmelerden etkilenmemiş gibi görünüyor. Türkiye'de özel sektörde çalışan haklarının tartışıldığı bu ortamda butik bir cafenin verdiği iş ilanı ise tartışma yarattı. Çünkü ilanda belirtilen koşullar part time olsa da çalışma süresi ve vadedilen ücret oldukça düşük.