article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Bir Ay Boyunca Eğitilen İnsan Görünümlü Robot, Kayseri Melikgazi Belediyesi'nde İşe Başladı

Bir Ay Boyunca Eğitilen İnsan Görünümlü Robot, Kayseri Melikgazi Belediyesi'nde İşe Başladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.09.2026 - 23:55
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kayseri'nin Melikgazi Belediyesi, 'MEGA' isimli insansı robotunu belediyede işe başlattı. Robot, belediyenin farklı birimlerinde görev yapacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kayseri'de Melikgazi Belediyesi tarafından alınan ve eğitilen MEGA adlı insansı robot, belediyenin farklı birimlerinde görev yapacak.

Kayseri'de Melikgazi Belediyesi tarafından alınan ve eğitilen MEGA adlı insansı robot, belediyenin farklı birimlerinde görev yapacak.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, teknolojiye yönelik çalışmaları ve robotik yapay zeka asistanı MEGA'nın tanıtımı için belediye meclis salonunda toplantı düzenledi.

Palancıoğlu, buradaki konuşmasında, belediye olarak teknolojinin farklı alanlarında yatırımlar ve çalışmalar yaptıklarını, yakın zamanda havacılık lisesini kurduklarını belirterek, lisenin eğitime başladığını, gelecek yıl ise teknoloji lisesini şehre kazandıracaklarını söyledi.

Akıllı belediyecilik kapsamında da çeşitli çalışmalar yaptıklarını dile getiren Palancıoğlu, şunları kaydetti:

Akıllı belediyecilik kapsamında da çeşitli çalışmalar yaptıklarını dile getiren Palancıoğlu, şunları kaydetti:

'- Son uygulamamız 'MEGA' isimli insansı robot. Birçok hizmetimizi bu robotu eğiterek yapacağız. Akşam saatlerinde ve hafta sonlarında çağrı merkezimizi arayan vatandaşlarımızı yapay zeka asistanımız yönlendiriyordu.

- Aynı şekilde gündüz gelen misafirlerin ihtiyaçlarını karşılayacak, hangi birimde işini çözebilecek onu yönlendirebilecek, zabıta olarak denetim yapabilecek.'

Palancıoğlu, her kademeden öğrencinin robotla bir araya gelmesini, yazılımı ile birlikte bu robotu öğrencilerin eğitmesini amaçladıklarını belirtti.

Robotu bir aydır eğittiklerini ve ilerleyen zamanlarda farklı robotları da devreye alacaklarını ifade eden Palancıoğlu, 'Teknoloji laboratuvarlarımızla ve teknoloji lisesiyle bu işe yatkın gençleri eğiteceğiz.' dedi.

Toplantıda, robot MEGA dans gösterisi sundu. 'Hangi takımı tutuyorsun?' sorusuna, futbolda 'Kayserispor' cevabı veren robot, basketbolda ise Melikgazi Kayseri Basketbol'u tuttuğunu söyledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın