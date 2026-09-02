Bir Ay Boyunca Eğitilen İnsan Görünümlü Robot, Kayseri Melikgazi Belediyesi'nde İşe Başladı

'- Son uygulamamız 'MEGA' isimli insansı robot. Birçok hizmetimizi bu robotu eğiterek yapacağız. Akşam saatlerinde ve hafta sonlarında çağrı merkezimizi arayan vatandaşlarımızı yapay zeka asistanımız yönlendiriyordu.

- Aynı şekilde gündüz gelen misafirlerin ihtiyaçlarını karşılayacak, hangi birimde işini çözebilecek onu yönlendirebilecek, zabıta olarak denetim yapabilecek.'

Palancıoğlu, her kademeden öğrencinin robotla bir araya gelmesini, yazılımı ile birlikte bu robotu öğrencilerin eğitmesini amaçladıklarını belirtti.

Robotu bir aydır eğittiklerini ve ilerleyen zamanlarda farklı robotları da devreye alacaklarını ifade eden Palancıoğlu, 'Teknoloji laboratuvarlarımızla ve teknoloji lisesiyle bu işe yatkın gençleri eğiteceğiz.' dedi.

Toplantıda, robot MEGA dans gösterisi sundu. 'Hangi takımı tutuyorsun?' sorusuna, futbolda 'Kayserispor' cevabı veren robot, basketbolda ise Melikgazi Kayseri Basketbol'u tuttuğunu söyledi.