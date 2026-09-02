Bir Ay Boyunca Eğitilen İnsan Görünümlü Robot, Kayseri Melikgazi Belediyesi'nde İşe Başladı
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Kayseri'de Melikgazi Belediyesi tarafından alınan ve eğitilen MEGA adlı insansı robot, belediyenin farklı birimlerinde görev yapacak.
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Akıllı belediyecilik kapsamında da çeşitli çalışmalar yaptıklarını dile getiren Palancıoğlu, şunları kaydetti:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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