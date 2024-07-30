Binlerce Yıl Sonra Işığa Kavuştu: Aphrodisias'ta Müthiş Detaylarıyla Zeus Başı Bulundu!
Binlerce Yıl Sonra Işığa Kavuştu: Aphrodisias'ta Müthiş Detaylarıyla Zeus Başı Bulundu!
Kazı çalışmalarında önemli tarihi eserlere ulaşmaya devam ediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aydın'daki Aphrodisias Anti Kenti'nde bulunan mermer başı paylaştı.
Yunan mitolojisinin en önemli tanrısı olan Zeus'un mermer başı, yüzyıllar sonra aydınlığa kavuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aphrodisias Antik Kenti, Aydın'ın Karacasu ilçesi, Geyre Mahallesi içerisinde yer alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aphrodisias Antik Kenti'nde, Yunan mitolojisinin en önemli ve en güçlü Tanrısı Zeus'un başı bulundu.
MÖ 2-3. yüzyıla tarihlendirilen Mermer baş, katılaşmış toprak birikintilerinden temizlenmek için ön temizlik ve konservasyon işlemlerinden geçirildi.
Sosyal medya hesabından yapılan çalışmayı duyuran Bakan Ersoy, "Saç ve sakaldaki muhteşem işçilik ile dikkat çekiyor." ifadelerine yer verdi.
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın