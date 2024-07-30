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Binlerce Yıl Sonra Işığa Kavuştu: Aphrodisias'ta Müthiş Detaylarıyla Zeus Başı Bulundu!

Binlerce Yıl Sonra Işığa Kavuştu: Aphrodisias'ta Müthiş Detaylarıyla Zeus Başı Bulundu!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
30.07.2024 - 16:54

Kazı çalışmalarında önemli tarihi eserlere ulaşmaya devam ediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aydın'daki Aphrodisias Anti Kenti'nde bulunan mermer başı paylaştı.

Yunan mitolojisinin en önemli tanrısı olan Zeus'un mermer başı, yüzyıllar sonra aydınlığa kavuştu.

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Aphrodisias Antik Kenti, Aydın'ın Karacasu ilçesi, Geyre Mahallesi içerisinde yer alıyor.

Aphrodisias Antik Kenti, Aydın'ın Karacasu ilçesi, Geyre Mahallesi içerisinde yer alıyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 2015 yılında alınan Antik Kent'in tarihi MÖ 5. bin yıl ortalarına kadar uzanıyor. Kazıların devam etttiği Aphrodisias'da büyük bir gelişmeye imza atıldı.

Aphrodisias Antik Kenti'nde, Yunan mitolojisinin en önemli ve en güçlü Tanrısı Zeus'un başı bulundu.

Aphrodisias Antik Kenti'nde, Yunan mitolojisinin en önemli ve en güçlü Tanrısı Zeus'un başı bulundu.

Mermer Zeus başının, Aphrodite Tapınağı'nın 50 metre batısındaki alanda, yüzeyin yakın bir seviyede ters dönmüş şekilde bulunduğu aktarıldı.

MÖ 2-3. yüzyıla tarihlendirilen Mermer baş, katılaşmış toprak birikintilerinden temizlenmek için ön temizlik ve konservasyon işlemlerinden geçirildi.

MÖ 2-3. yüzyıla tarihlendirilen Mermer baş, katılaşmış toprak birikintilerinden temizlenmek için ön temizlik ve konservasyon işlemlerinden geçirildi.

Büyük keşfin, orta taneli Aphrodisas mermerinden tek bir bloktan yapıldığı açıklandı.

Sosyal medya hesabından yapılan çalışmayı duyuran Bakan Ersoy, "Saç ve sakaldaki muhteşem işçilik ile dikkat çekiyor." ifadelerine yer verdi.

Sosyal medya hesabından yapılan çalışmayı duyuran Bakan Ersoy, "Saç ve sakaldaki muhteşem işçilik ile dikkat çekiyor." ifadelerine yer verdi.

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