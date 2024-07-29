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Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek

Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
29.07.2024 - 15:37

Zamanla birlikte şehirler ve doğal güzellikler değişiyor. Geçmişten bugüne, farklı yerlerin nasıl evrildiğini görmek için 15 etkileyici mekanın fotoğraflarına birlikte göz atalım. 👇

Geçen haftaki içeriğimize bakmadan geçmeyin:

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1. Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri - 2000 ve Şimdi

1. Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri - 2000 ve Şimdi

2. Seul, Güney Kore - 1900 ve Şimdi

2. Seul, Güney Kore - 1900 ve Şimdi

3. Vilnius, Litvanya - 1900 ve Şimdi

3. Vilnius, Litvanya - 1900 ve Şimdi

4. Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri - 1970 ve Şimdi

4. Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri - 1970 ve Şimdi

5. Singapur, Singapur – 2000 ve Şimdi

5. Singapur, Singapur – 2000 ve Şimdi
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6. Tokyo, Japonya – 1945 ve Şimdi

6. Tokyo, Japonya – 1945 ve Şimdi

7. Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri - 2005 ve Şimdi

7. Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri - 2005 ve Şimdi

8. Rio De Janeiro, Brezilya - 1930 ve Şimdi

8. Rio De Janeiro, Brezilya - 1930 ve Şimdi

9. Sidney, Avustralya - 1932 ve Şimdi

9. Sidney, Avustralya - 1932 ve Şimdi

10. Shenzen, Çin - 1964 ve Şimdi

10. Shenzen, Çin - 1964 ve Şimdi
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11. Fortaleza, Brezilya - 1975 ve Şimdi

11. Fortaleza, Brezilya - 1975 ve Şimdi

12. Bangkok, Tayland - 1988 ve Şimdi

12. Bangkok, Tayland - 1988 ve Şimdi

13. Atina, Yunanistan - 1862 ve Şimdi

13. Atina, Yunanistan - 1862 ve Şimdi

14. Toronto, Kanada – 1930 ve Şimdi

14. Toronto, Kanada – 1930 ve Şimdi

15. Berlin, Almanya - 1945 ve 1990'lar

15. Berlin, Almanya - 1945 ve 1990'lar

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