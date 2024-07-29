Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek
Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek
Zamanla birlikte şehirler ve doğal güzellikler değişiyor. Geçmişten bugüne, farklı yerlerin nasıl evrildiğini görmek için 15 etkileyici mekanın fotoğraflarına birlikte göz atalım. 👇
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1. Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri - 2000 ve Şimdi
2. Seul, Güney Kore - 1900 ve Şimdi
3. Vilnius, Litvanya - 1900 ve Şimdi
4. Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri - 1970 ve Şimdi
5. Singapur, Singapur – 2000 ve Şimdi
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6. Tokyo, Japonya – 1945 ve Şimdi
7. Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri - 2005 ve Şimdi
8. Rio De Janeiro, Brezilya - 1930 ve Şimdi
9. Sidney, Avustralya - 1932 ve Şimdi
10. Shenzen, Çin - 1964 ve Şimdi
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11. Fortaleza, Brezilya - 1975 ve Şimdi
12. Bangkok, Tayland - 1988 ve Şimdi
13. Atina, Yunanistan - 1862 ve Şimdi
14. Toronto, Kanada – 1930 ve Şimdi
15. Berlin, Almanya - 1945 ve 1990'lar
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