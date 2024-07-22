Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek
Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek
Geçmişten bugüne 15 farklı yerin fotoğraflarını karşılaştırmak gerçekten heyecan verici olabilir.
Gelin, zamanın ilerlemesiyle nasıl değiştiğini göreceğimiz bu yerlere bir göz atalım...
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1. Paris'ten 1920'li yıllarda bir anıt ve son hali. (Arc de Triomphe)
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2. 1897'de Almanya'da bir kilise (Frauenkirche dresden)
3. 1925'te bir tapınak ve dans edenler (Barong Dance at East Side of Pura Gunung Kawi)
4. 1888 Norveç ve son hali.
5. 1945 Polonya (Corner Of Ratajczaka And Sw.)
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6. 1986 Ukrayna'da bir yer.
7. 1910'larda Almanya Münih. Çok da değişmemiş👇
8. 1918 Fransa
9. 2006 yılında Polonya'da bir cadde. Yeşillenmiş👇
10. 1927 Norveç Demiryolu Köprüsü. Ufak dokunuşlar👇
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11. 1918 önce ve sonra: Beverly Hills Oteli ABD
12. 1911 Chaney Buzulu ABD.
13. 1900 Kırmızı Değirmen Paris.
14. 1908 Fransa'da bir yerleşim yeri. Mont-St.-Michel👇
15. 1941 Malezya. Sultan Abdul Samad binası👇
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