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Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek

Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
22.07.2024 - 14:50 Son Güncelleme: 22.07.2024 - 14:51

Geçmişten bugüne 15 farklı yerin fotoğraflarını karşılaştırmak gerçekten heyecan verici olabilir. 

Gelin, zamanın ilerlemesiyle nasıl değiştiğini göreceğimiz bu yerlere bir göz atalım...

Kaynak

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1. Paris'ten 1920'li yıllarda bir anıt ve son hali. (Arc de Triomphe)

1. Paris'ten 1920'li yıllarda bir anıt ve son hali. (Arc de Triomphe)

2. 1897'de Almanya'da bir kilise (Frauenkirche dresden)

2. 1897'de Almanya'da bir kilise (Frauenkirche dresden)

3. 1925'te bir tapınak ve dans edenler (Barong Dance at East Side of Pura Gunung Kawi)

3. 1925'te bir tapınak ve dans edenler (Barong Dance at East Side of Pura Gunung Kawi)

4. 1888 Norveç ve son hali.

4. 1888 Norveç ve son hali.
www.boredpanda.com

5. 1945 Polonya (Corner Of Ratajczaka And Sw.)

5. 1945 Polonya (Corner Of Ratajczaka And Sw.)
www.boredpanda.com
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6. 1986 Ukrayna'da bir yer.

6. 1986 Ukrayna'da bir yer.

7. 1910'larda Almanya Münih. Çok da değişmemiş👇

7. 1910'larda Almanya Münih. Çok da değişmemiş👇

8. 1918 Fransa

8. 1918 Fransa

9. 2006 yılında Polonya'da bir cadde. Yeşillenmiş👇

9. 2006 yılında Polonya'da bir cadde. Yeşillenmiş👇

10. 1927 Norveç Demiryolu Köprüsü. Ufak dokunuşlar👇

10. 1927 Norveç Demiryolu Köprüsü. Ufak dokunuşlar👇
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11. 1918 önce ve sonra: Beverly Hills Oteli ABD

11. 1918 önce ve sonra: Beverly Hills Oteli ABD

12. 1911 Chaney Buzulu ABD.

12. 1911 Chaney Buzulu ABD.
www.boredpanda.com

13. 1900 Kırmızı Değirmen Paris.

13. 1900 Kırmızı Değirmen Paris.
www.boredpanda.com

14. 1908 Fransa'da bir yerleşim yeri. Mont-St.-Michel👇

14. 1908 Fransa'da bir yerleşim yeri. Mont-St.-Michel👇
www.boredpanda.com

15. 1941 Malezya. Sultan Abdul Samad binası👇

15. 1941 Malezya. Sultan Abdul Samad binası👇

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