Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Ufkunuzu Açacak ve Gününüzü Aydınlatacak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar

Ufkunuzu Açacak ve Gününüzü Aydınlatacak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
18.07.2024 - 16:38

Hafızalarımızda yer edinecek fotoğrafları tarihin tozlu sayfalarında kaybolmasına izin vermeyerek sizler için derledik. Bu ilginç karelerle zamanda yolculuk yapmaya hazırsanız başlayalım!

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

ABD'nin Seattle şehrinde bir tramvay kondüktörü 1918'deki İspanyol Gribi salgını sırasında yolcuların araca maskesiz binmesine izin vermiyor.

ABD'nin Seattle şehrinde bir tramvay kondüktörü 1918'deki İspanyol Gribi salgını sırasında yolcuların araca maskesiz binmesine izin vermiyor.

Jesse Owens, 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'nda 200 metre yarışında dünya rekorunu kırarken.

Jesse Owens, 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'nda 200 metre yarışında dünya rekorunu kırarken.

Philadelphia'da çocuk işçi grevi, 1902

Philadelphia'da çocuk işçi grevi, 1902

19 yaşındaki Shigeki Tanaka, Hiroşima'ya atılan atom bombasından sağ kurtuldu ve ardından 1951 Boston Maratonu'nu kazandı.

19 yaşındaki Shigeki Tanaka, Hiroşima'ya atılan atom bombasından sağ kurtuldu ve ardından 1951 Boston Maratonu'nu kazandı.

1900'lü yılların başında fotoğrafçı Roland W. Reed'in objektifine takılan Kızılderililer.

1900'lü yılların başında fotoğrafçı Roland W. Reed'in objektifine takılan Kızılderililer.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Times Square'de bir taksi, tarih 1957.

Times Square'de bir taksi, tarih 1957.

1914'te çekilen karede henüz yangın çıkmadan önce Paris'teki orijinal Moulin Rouge görülüyor.

1914'te çekilen karede henüz yangın çıkmadan önce Paris'teki orijinal Moulin Rouge görülüyor.

Bir çiftçi, geceleri görünürlüğünü artırmak ve elektrik kesintisi sırasında yola çıkması durumunda trafik kazalarını önlemek için ineğinin üzerine beyaz şeritler çiziyor.

Bir çiftçi, geceleri görünürlüğünü artırmak ve elektrik kesintisi sırasında yola çıkması durumunda trafik kazalarını önlemek için ineğinin üzerine beyaz şeritler çiziyor.

ABD'de Washington eyaletinin güneyindeki Saint Helens Dağı'nda meydana gelen volkanik patlama Richard Lasher tarafından çekildi. Lasher, şans eseri hayatta kaldı.

ABD'de Washington eyaletinin güneyindeki Saint Helens Dağı'nda meydana gelen volkanik patlama Richard Lasher tarafından çekildi. Lasher, şans eseri hayatta kaldı.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın