Ufkunuzu Açacak ve Gününüzü Aydınlatacak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar
Ufkunuzu Açacak ve Gününüzü Aydınlatacak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar
Hafızalarımızda yer edinecek fotoğrafları tarihin tozlu sayfalarında kaybolmasına izin vermeyerek sizler için derledik. Bu ilginç karelerle zamanda yolculuk yapmaya hazırsanız başlayalım!
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ABD'nin Seattle şehrinde bir tramvay kondüktörü 1918'deki İspanyol Gribi salgını sırasında yolcuların araca maskesiz binmesine izin vermiyor.
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Jesse Owens, 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'nda 200 metre yarışında dünya rekorunu kırarken.
Philadelphia'da çocuk işçi grevi, 1902
19 yaşındaki Shigeki Tanaka, Hiroşima'ya atılan atom bombasından sağ kurtuldu ve ardından 1951 Boston Maratonu'nu kazandı.
1900'lü yılların başında fotoğrafçı Roland W. Reed'in objektifine takılan Kızılderililer.
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Times Square'de bir taksi, tarih 1957.
1914'te çekilen karede henüz yangın çıkmadan önce Paris'teki orijinal Moulin Rouge görülüyor.
Bir çiftçi, geceleri görünürlüğünü artırmak ve elektrik kesintisi sırasında yola çıkması durumunda trafik kazalarını önlemek için ineğinin üzerine beyaz şeritler çiziyor.
ABD'de Washington eyaletinin güneyindeki Saint Helens Dağı'nda meydana gelen volkanik patlama Richard Lasher tarafından çekildi. Lasher, şans eseri hayatta kaldı.
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