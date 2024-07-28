Tatile Giderken Yolculuğunuzu Keyiflendirecek 12 Şarkı
Tatile Giderken Yolculuğunuzu Keyiflendirecek 12 Şarkı
Tatil yolculuğunuzu güzelleştirecek 12 şarkı bu içerikte!
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1. Sila - Kafa
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2. Kumralım
3. Funda Arar - Rum Havası
4. yasar- acıtmıyor sevdan
5. Güneye Giderken
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6. Hadise - Yaz Günü
7. Hande Yener - Kırmızı
8. Ümit Sayın - Ben Tabi Ki
9. TARKAN - İşim Olmaz (Official Audio)
10. Simge - Öpücem
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