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Tatile Giderken Yolculuğunuzu Keyiflendirecek 12 Şarkı

etiket Tatile Giderken Yolculuğunuzu Keyiflendirecek 12 Şarkı

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
28.07.2024 - 13:16

Tatil yolculuğunuzu güzelleştirecek 12 şarkı bu içerikte!

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1. Sila - Kafa

2. Kumralım

3. Funda Arar - Rum Havası

4. yasar- acıtmıyor sevdan

5. Güneye Giderken

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6. Hadise - Yaz Günü

7. Hande Yener - Kırmızı

8. Ümit Sayın - Ben Tabi Ki

9. TARKAN - İşim Olmaz (Official Audio)

10. Simge - Öpücem

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11. Sibel Can - Tarkan - Çakmak Çakmak

12. Demet Akalın - Türkan

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