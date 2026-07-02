Binlerce Öğrencinin Gözü Kulağı Bu Haberde: Öğrenci Affı Teklifi Bugün TBMM’ye Sunuluyor

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, konuya ilişkin hazırlanan kanun teklifini bugün saat 13.30'da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına teslim edecek. Bu hamleyle birlikte, kampüslerden uzak kalan öğrenciler için üniversite sıralarına geri dönüş kapısı aralanmış olacak.

Düzenlemenin yasalaşma takvimindeki ilk kritik eşik olan bu sunumun hemen ardından, içeriğin ayrıntıları da ilk kez kamuoyuyla paylaşılacak. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in teklifi Meclis'e sunduktan hemen sonra bir basın toplantısı düzenlemesi planlanıyor. Kameraların karşısına geçecek olan Zengin, kamuoyunda uzun süredir tartışılan affın sınırlarını, hangi dönemleri kapsayacağını ve öğrencilerin okula dönebilmesi için hangi yasal şartları yerine getirmesi gerektiğini tek tek açıklayacak.

Bu kritik toplantıda, özellikle terör suçları dışındaki hangi adli veya idari nedenlerle ilişiği kesilenlerin aftan yararlanabileceği sorusu yanıt bulacak. Ayrıca lisans, ön lisans ve lisansüstü programlar arasındaki ayrım ile harç borçları veya devam zorunluluğu gibi teknik detayların da netleşmesi öngörülüyor. Meclis genel kurulundaki görüşmelerin ardından nihai halini alacak olan yasa tasarısı, yürürlüğe girdiği andan itibaren eğitim hayatı yarım kalan vatandaşlar için resmi bir başvuru ve geri dönüş takvimini başlatacak.