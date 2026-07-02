Binlerce Öğrencinin Gözü Kulağı Bu Haberde: Öğrenci Affı Teklifi Bugün TBMM’ye Sunuluyor
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Çeşitli nedenlerle üniversite eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan binlerce kişiyi ilgilendiren öğrenci affı kanun teklifi, bugün saat 13.30'da AK Parti tarafından TBMM Başkanlığına sunuluyor. Düzenlemenin kimleri kapsayacağı ve başvuru şartları, sunumun ardından düzenlenecek basın toplantısıyla netleşecek.
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Türkiye'de yükseköğrenim hakkını kaybeden veya eğitimine ara veren binlerce adayın sabırsızlıkla beklediği öğrenci affı düzenlemesi bugün resmen yasalaşma sürecine giriyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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