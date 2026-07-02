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Binlerce Öğrencinin Gözü Kulağı Bu Haberde: Öğrenci Affı Teklifi Bugün TBMM’ye Sunuluyor

Binlerce Öğrencinin Gözü Kulağı Bu Haberde: Öğrenci Affı Teklifi Bugün TBMM’ye Sunuluyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.07.2026 - 07:57
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Çeşitli nedenlerle üniversite eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan binlerce kişiyi ilgilendiren öğrenci affı kanun teklifi, bugün saat 13.30'da AK Parti tarafından TBMM Başkanlığına sunuluyor. Düzenlemenin kimleri kapsayacağı ve başvuru şartları, sunumun ardından düzenlenecek basın toplantısıyla netleşecek.

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Türkiye'de yükseköğrenim hakkını kaybeden veya eğitimine ara veren binlerce adayın sabırsızlıkla beklediği öğrenci affı düzenlemesi bugün resmen yasalaşma sürecine giriyor.

Türkiye'de yükseköğrenim hakkını kaybeden veya eğitimine ara veren binlerce adayın sabırsızlıkla beklediği öğrenci affı düzenlemesi bugün resmen yasalaşma sürecine giriyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, konuya ilişkin hazırlanan kanun teklifini bugün saat 13.30'da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına teslim edecek. Bu hamleyle birlikte, kampüslerden uzak kalan öğrenciler için üniversite sıralarına geri dönüş kapısı aralanmış olacak.

Düzenlemenin yasalaşma takvimindeki ilk kritik eşik olan bu sunumun hemen ardından, içeriğin ayrıntıları da ilk kez kamuoyuyla paylaşılacak. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in teklifi Meclis'e sunduktan hemen sonra bir basın toplantısı düzenlemesi planlanıyor. Kameraların karşısına geçecek olan Zengin, kamuoyunda uzun süredir tartışılan affın sınırlarını, hangi dönemleri kapsayacağını ve öğrencilerin okula dönebilmesi için hangi yasal şartları yerine getirmesi gerektiğini tek tek açıklayacak.

Bu kritik toplantıda, özellikle terör suçları dışındaki hangi adli veya idari nedenlerle ilişiği kesilenlerin aftan yararlanabileceği sorusu yanıt bulacak. Ayrıca lisans, ön lisans ve lisansüstü programlar arasındaki ayrım ile harç borçları veya devam zorunluluğu gibi teknik detayların da netleşmesi öngörülüyor. Meclis genel kurulundaki görüşmelerin ardından nihai halini alacak olan yasa tasarısı, yürürlüğe girdiği andan itibaren eğitim hayatı yarım kalan vatandaşlar için resmi bir başvuru ve geri dönüş takvimini başlatacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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