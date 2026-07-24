NOA, Çeşme’de Yeni Yaşam Vizyonunu Lansman Gecesiyle Tanıttı

Gece boyunca konuklar yalnızca bir proje lansmanına değil, NOA’nın Çeşme’de oluşturduğu yaşam anlayışını yakından deneyimleme fırsatı buldu. Ege’nin doğal dokusu, deniz manzarası ve modern mimarinin bir araya geldiği atmosferde düzenlenen etkinlikte, NOA’nın yaşam odaklı yaklaşımı ön plana çıktı.

Lansmanda ilk olarak NOA Terrace tanıtıldı. Toplam 26 villa ve 86 prestijli rezidans dairesinden oluşan proje; farklı yaşam ihtiyaçlarına hitap eden konut seçenekleri, sosyal yaşam alanları, termal havuzları, kapalı sıcak havuzu, fitness merkezi, Türk hamamı, özel peyzaj alanları, spor alanları, çocuk oyun alanları ve projeye özel sahil erişimiyle dikkat çekiyor.

Program kapsamında NOA ailesinin diğer projeleri de tanıtıldı. Ilıca’da yükselen ve satış sürecinde yoğun ilgi gören NOA Star; denize sıfır konumu, özel sahil ayrıcalığı, palmiye adası konsepti ve modern mimarisiyle katılımcılara tanıtılırken, yapımı hızla devam eden NOA Sunrise projesi de lansmana özel yatırım fırsatlarıyla davetlilere sunuldu.

Etkinliğin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise Demirok Yapı ve NOA Yönetim Kurulu Başkanı, Yüksek İnşaat Mühendisi Süleyman Demirok’un gerçekleştirdiği konuşma oldu. Demirok, Çeşme’ye yatırım yapma kararının arkasındaki vizyonu, bölgenin yatırım potansiyelini ve NOA projelerinin yalnızca konut üretmekten öte, insanların bağ kurabileceği yaşam alanları oluşturma hedefini katılımcılarla paylaştı.