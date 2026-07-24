Çocuğunuzun İlk Sürüş Macerası: Doğru Bebek Bisikleti Nasıl Seçilir?

Bir bebeğin 10 aylıkken ihtiyaç duyduğu şeyle, üç yaşındaki bir çocuğun beklentisi taban tabana farklıdır. Bu yüzden bisiklet seçiminde ilk soru hep aynıdır: Çocuğunuz hangi gelişim aşamasında?

Henüz emekleme ve yürüme arasındaki geçiş döneminde olan bebekler için, bir bebek arabasının konforunu bisikletin eğlencesiyle birleştiren çok fonksiyonlu modeller devreye girer. Kraft Baby'nin Nova Niello ve Elite Platinum gibi QPlay 6 in 1 serileri tam da bu ihtiyaca yanıt verir. 10. aydan 72. aya kadar uzanan geniş bir kullanım aralığına sahip olan bu modeller, körüklü tentesi, koruyucu ön barı ve 5 noktalı emniyet kemeriyle en küçük yaş grubunu bile güvenle taşır.

Bu modellerin asıl gücü, çocuğunuzla birlikte dönüşmesinde saklıdır. Başlangıçta ebeveynin ittiği, koruma ekipmanlarıyla donatılmış bir araç olan bisiklet; çocuk büyüdükçe soyunur. Tente çıkar, itme sapı ayrılır, oturma ünitesi sadeleşir ve geriye çocuğun tek başına sürebileceği hafif bir bisiklet kalır. 25 kilograma kadar taşıma kapasitesiyle, tek bir ürün yıllar boyunca yanınızda olur.