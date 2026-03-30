Senin zihnin düz bir yol değil, inişli çıkışlı bir harita. Düşüncelerin katmanlı, duyguların yoğun ve bazen kontrolsüz. İçinde aynı anda hem sorgulayan bir filozof hem de isyan eden bir çocuk var. Paranoid Android gibi sen de tek bir ruh haline sığmıyorsun. Kaosun içinde üretken, karmaşanın içinde yaratıcı olabiliyorsun. Senin bilinçaltın düzenli değil ama kesinlikle sıradan da değil!