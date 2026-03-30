Bilinçaltının Yansıması Olan Radiohead Şarkısını Açıklıyoruz!

Liz Lemon - Onedio Üyesi
30.03.2026 - 23:01

Hazırsan bilinçaltının derinliklerine dalıyoruz! Radiohead bir gruptan çok daha fazlası! İçindeki gölgelerin, bastırdığın cümlelerin ve kimseye tam anlatamadığın o karmaşık duyguların fon müziği. Verdiğin cevaplara göre seni yansıtan Radiohead şarkısını bulacağız. Bakalım senin iç sesin hangi parçayla konuşuyor?

1. Kendini en çok hangi duygu üzerinden tanımlarsın?

2. Kendini bir doğa olayına benzetmen gerekirse?

3. Gece yatağa uzandığında zihnin genelde neyle meşgul oluyor?

4. Bir film açacaksın. Hangi türü seçersin?

5. En çok ne zaman düşüncelere dalarsın?

6. İnsanlarla iletişiminde en önemli şey ne?

7. Bir şarkı seni yakaladığında ne hissedersin?

8. Son olarak seni en çok ne tetikler?

Creep

Senin bilinçaltın kırılgan ama güçlü. Dışarıdan sakin görünebilirsin ama içeride derin bir duygu okyanusu taşıyorsun. Kendini zaman zaman dünyaya ait değilmiş gibi hissettiğin oluyor. Creep tam da bu yabancılık duygusunu, kendine yönelttiğin sert sorgulamayı ve özgünlüğünü anlatıyor. Sen sıradan olmak istemiyorsun, zaten olamazsın da. Hassasiyetin senin zayıflığın değil, en büyük farkın!

Paranoid Android

Senin zihnin düz bir yol değil, inişli çıkışlı bir harita. Düşüncelerin katmanlı, duyguların yoğun ve bazen kontrolsüz. İçinde aynı anda hem sorgulayan bir filozof hem de isyan eden bir çocuk var. Paranoid Android gibi sen de tek bir ruh haline sığmıyorsun. Kaosun içinde üretken, karmaşanın içinde yaratıcı olabiliyorsun. Senin bilinçaltın düzenli değil ama kesinlikle sıradan da değil!

Everything In Its Right Place

Sen dış dünyadaki gürültünün içinde içsel bir düzen kurmaya çalışan birisin. Kaos seni korkutmuyor ama sen kaosun içinde dengeyi arıyorsun. Everything In Its Right Place gibi, sen de hayatında şeylerin yerli yerine oturmasını istiyorsun. Duyguların derin ama kontrollü. İçsel sakinliğin zaman zaman kırılabilir ama özünde güçlü bir merkez taşıyorsun. Senin bilinçaltın huzurla güç arasında bir yerde duruyor!

Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
