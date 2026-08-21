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Beşiktaş Taraftarı Yeni Teknik Direktör Vincenzo Italiano'yu Yere Göğe Sığdıramadı

Beşiktaş Taraftarı Yeni Teknik Direktör Vincenzo Italiano'yu Yere Göğe Sığdıramadı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
21.08.2026 - 14:50
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Beşiktaş Avrupa Ligi play-off turunda Litvanya ekibi Zalgiris'i 3-0'la geçti. Ancak üç farktan çok Beşiktaş'ın oynadığı baskın oyun ve girdiği pozisyonlar dikkat çekti. Sezona Trossard, Nübel, Vlahoviç gibi önemli takviyelerle başlayan siyah beyazlılarda takımın yıldızı İtalyan teknik direktör Italiano oldu.

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Beşiktaş Italiano önderliğinde çıktığı 6 maçı da kazanırken kalesinde henüz gol görmedi.

Beşiktaş Italiano önderliğinde çıktığı 6 maçı da kazanırken kalesinde henüz gol görmedi.

Midtjylland ve Kralove turlarını atlayarak Avrupa'yı garantileyen Kara Kartal, rakiplerinin puan kaybettiği hafta Eyüpspor'u geçerek gol yemeden 5'te 5 yaptı. Takımın genellikle tek golle kazanması eleştirilerine yanıt ise Zalgiris karşısında atılan üç golle geldi. 

Özellikle Beşiktaş'ın baskın oyunu ve yoğun presi tribünlerden de alkış aldı. İtalyan hoca tribünler kadar sosyal medyadaki Beşiktaş taraftarını da mest etti.

Maçın ardından gelen tepkiler şöyleydi:

Maçın ardından gelen tepkiler şöyleydi:

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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