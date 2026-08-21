Beşiktaş Taraftarı Yeni Teknik Direktör Vincenzo Italiano'yu Yere Göğe Sığdıramadı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Beşiktaş Avrupa Ligi play-off turunda Litvanya ekibi Zalgiris'i 3-0'la geçti. Ancak üç farktan çok Beşiktaş'ın oynadığı baskın oyun ve girdiği pozisyonlar dikkat çekti. Sezona Trossard, Nübel, Vlahoviç gibi önemli takviyelerle başlayan siyah beyazlılarda takımın yıldızı İtalyan teknik direktör Italiano oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beşiktaş Italiano önderliğinde çıktığı 6 maçı da kazanırken kalesinde henüz gol görmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Maçın ardından gelen tepkiler şöyleydi:
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın