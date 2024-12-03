Beşiktaş'ta Brad Friedel Sessizliğini Bozdu, Suçlamaları Reddetti: "Ben Onursuz Biri Değilim"

'Samet Bey’in kulüp efsanesi olduğunu anlıyorum. Fakat, Beşiktaş’ın Avrupa’da başarılı olması için yeni bir kafa yapısına ihtiyacı olduğu ortadadır. Bu hedefe ulaşmak ve başarılı olmak için kadronun içinde bulunduğu durumdan ötürü en az üç transfer dönemine ihtiyacımız vardı.'