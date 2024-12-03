Beşiktaş'ta Brad Friedel Sessizliğini Bozdu, Suçlamaları Reddetti: "Ben Onursuz Biri Değilim"
Beşiktaş'ta Brad Friedel Sessizliğini Bozdu, Suçlamaları Reddetti: "Ben Onursuz Biri Değilim"
Beşiktaş'ta Samet Aybaba'nın basın toplantısıyla iddiaların hedefinde olan Brad Friedel sessizliğini bozdu. Friedel'ın yapacağı röportaj iptal edilerek konuşması engellenmişti ancak Amerikalı spor adamı bugün nihayet açıklamalar yaptı. Friedel, suçlamaları reddederken Samet Aybaba ve basının kendisine olan tavrının sebeplerini de aktardı. Aybaba'nın iddialarının temelsiz olduğunu söyleyen Friedel, 'Semih'e teklif gelmedi' dedi. Friedel'ın açıklamaları kaosta yeni bir pencere açacak gibi duruyor.
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Samet Aybaba, "Normalde benim orada 1 milyon Euro almam lazım. Brad Friedel 350 bin Euro alıyordu" diyerek Friedel'ı komisyonculukla suçlamış ve bazı olaylarda parmağının olduğunu söylemişti.
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Brad Friedel'ın ertesi gün yapacağı röportaj da iptal edilmişti. Friedel nihayet bugün HT Spor'a konuştu ve hakkındaki iddiaları reddetti.
Friedel, "Hiçbir transferden komisyon gibi bir ücret almadım. Muçi, Musrati ve Joe Worrall transferlerinde hiçbir bağlantım yok" diye konuştu.
Brad Friedel, "Akıl almaz suçlamalara maruz kaldığım için kendimi borçlu gördüğüm Beşiktaş taraftarına tüm gerçekleri açıklamak isterim" diye konuştu.
Basına da eleştiriler getiren Friedel, "Semih için kulübe hiçbir teklif gelmedi. Hiçbir maç günü taktiğiyle bağlantım olmadı. Sanırım medya beni yabancı olduğum ve kimseye para vermediğim için suçlamak istedi" dedi.
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Gelmeden önce Samet Aybaba ile görevlerinin çakışıp çakışmadığını bilmediğini söyleyen Friedel, Beşiktaş için bundan sonrası için önerilerde bulundu:
Önemli bir kariyeri olduğunu söyleyen Friedel, "Benim futbolu bilmediğimi iddia edenler sanırım Premier Lig'de yaklaşık 500 maça, milli takımla 82 maça çıktığımı, son on senedir farklı pozisyonlarda futbol yöneticiliğinde çalıştığımı bilmiyor" dedi.
Osmanlı tarihi mezunu olduğunu söyleyen Friedel, "Osmanlı tarihi mezunuyum, 'ağzı olan konuşuyor' deyimini burada anladım. Ben, ismimi yasa dışı komisyonlar veya saçma sapan rüşvetlerle lekeleyecek onursuz biri değilim" dedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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