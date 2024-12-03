Beşiktaş'ın Gündemi Yoğun: Olağanüstü Seçim Kararı Alındı

Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın önce Futbol A.Ş sonra yönetim kurulundan istifasının ardından görev Hüseyin Yücel'e kalmıştı. Yönetim dışında özellikle başkanlığa aday olabilecek kişilerin seçim isteği karşılıksız kalmıştı. Hüseyin Yücel'in kısa süreli başkanlığı sırasında daha fazla direnemedi ve seçim kararı aldı. Beşiktaş için her gün büyük bir olaya imza atılırken bugün alınan kararla yeni bir döneme geçildi. Seçim tarihi kısa süre önce duyuruldu.