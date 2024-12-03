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Beşiktaş'ın Gündemi Yoğun: Olağanüstü Seçim Kararı Alındı

Beşiktaş'ın Gündemi Yoğun: Olağanüstü Seçim Kararı Alındı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.12.2024 - 15:21

Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın önce Futbol A.Ş sonra yönetim kurulundan istifasının ardından görev Hüseyin Yücel'e kalmıştı. Yönetim dışında özellikle başkanlığa aday olabilecek kişilerin seçim isteği karşılıksız kalmıştı. Hüseyin Yücel'in kısa süreli başkanlığı sırasında daha fazla direnemedi ve seçim kararı aldı. Beşiktaş için her gün büyük bir olaya imza atılırken bugün alınan kararla yeni bir döneme geçildi. Seçim tarihi kısa süre önce duyuruldu.

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Hasan Arat'ın Serdal Adalı'ya karşı yarışıp kazandığı seçimin ardından Beşiktaş'ta işler sürekli krizlerle anılmaya başladı.

Hasan Arat'ın Serdal Adalı'ya karşı yarışıp kazandığı seçimin ardından Beşiktaş'ta işler sürekli krizlerle anılmaya başladı.

Sonunda Arat dayanamadı ve görevlerinden istifa ederek görevi Hüseyin Yücel'e bıraktı. Başta Adalı olmak üzere muhalefet, acil seçim çağrısı yaptı ancak yönetimin pek niyeti olmamıştı.

Sonunda Arat dayanamadı ve görevlerinden istifa ederek görevi Hüseyin Yücel'e bıraktı. Başta Adalı olmak üzere muhalefet, acil seçim çağrısı yaptı ancak yönetimin pek niyeti olmamıştı.

Bugün gelinen noktada Hüseyin Yücel yönetimi baskılara daha fazla direnemedi ve seçime gitme kararı aldı.

Bugün gelinen noktada Hüseyin Yücel yönetimi baskılara daha fazla direnemedi ve seçime gitme kararı aldı.

Alınan karar neticesinde seçim tarihi de belli oldu. Beşiktaş, 29 Aralık'ta yeni başkanını seçecek.

Alınan karar neticesinde seçim tarihi de belli oldu. Beşiktaş, 29 Aralık'ta yeni başkanını seçecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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