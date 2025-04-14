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Beşiktaş'ın Eski Futbolcusu Saiss'in İtirafları Sizi Şaşkınlığa Sürükleyebilir

Beşiktaş'ın Eski Futbolcusu Saiss'in İtirafları Sizi Şaşkınlığa Sürükleyebilir

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
14.04.2025 - 19:46

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Faslı savunma oyuncusu Romain Saiss, siyah-beyazlı kulüpten ayrılma sürecine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Şu anda kariyerini Suudi Arabistan Ligi'nin Al-Sadd takımında sürdüren 35 yaşındaki defans, Beşiktaş'ta 'Scout görevini üstlenmiştim' dedi. (Le Club des 5 Poddcast)

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2022 yazında İngiltere Premier Lig'den gelmişti

2022 yazında İngiltere Premier Lig'den gelmişti

8 sezon İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'da top koşturan Romain Saiss, 2022 yazında takım ayrılmaya karar vermişti. Beşiktaş, Faslı stoperi bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. Siyah-beyazlı formayla iyi bir perfomans ortaya koyan tecrübeli oyuncu, kış transfer döneminde kendisine gelen tekliflerin kabul edilmesini istemiş ancak bu talep yönetim tarafından kabul görmemişti. Sezon sonunda 2,5 milyon euroluk bonservis bedeliyle Al-Sadd'a transfer olmuştu.

Beşiktaş'ta yaşadığı deneyimi şu sözlerle anlattı 👇

Beşiktaş'ta yaşadığı deneyimi şu sözlerle anlattı 👇

'Beşiktaş'ta oynarken kış döneminde Nottingham Forest'tan bana bir teklif geldi. Tekrardan Premier League'e dönmek için gitmek istediğimi söyledim. Forest'a gitmek için çok zorladım ama Beşiktaş benim gitmemi istemedi. Transfer döneminin sonlarına geliyorduk. 'Seni yedekleyecek kimse yok, oyuncu bulmakta zorlanıyoruz. İstediğimiz bir oyuncu var ama gelmek istemiyor' dediler.

Ben de onlara sportif direktör gibi oyuncu öneriyordum. 'Bize oyuncu bulursan olur' dediler. Ben de elime telefonu aldım, Transfermarkt'a girip sol ayaklı defans oyuncusu aradım. Özellikle çok forma şansı bulamayanlara yöneliyordum. Bulduğum oyuncuları sportif direktöre yolluyordum. İyi liglerde oynayan vasat oyunculara bakıyordum. Scout görevini üstlenmiştim.

Transfer dönemi bittikten sonra takımda kaldım. 2-3 gün sonra antrenmana geliyorum ve yeni bir oyuncu alındığını görüyorum. Ardından isminin Omar Colley olduğunu öğreniyorum. O, getirmek istedikleri ama gelmek istemeyen oyuncuydu. Onu hiç görmemiştim, neye benzediğini bilmiyordum. Soyunma odasına girdim, kendi kendime 'Bu kim, yeni transfer mi?' diye düşündüm. Defans oyuncusu olduğunu söylediğinde adeta onuncu kattan düşmüş gibi oldum.'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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