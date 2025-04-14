Beşiktaş'ın Eski Futbolcusu Saiss'in İtirafları Sizi Şaşkınlığa Sürükleyebilir
Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Faslı savunma oyuncusu Romain Saiss, siyah-beyazlı kulüpten ayrılma sürecine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Şu anda kariyerini Suudi Arabistan Ligi'nin Al-Sadd takımında sürdüren 35 yaşındaki defans, Beşiktaş'ta 'Scout görevini üstlenmiştim' dedi. (Le Club des 5 Poddcast)
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2022 yazında İngiltere Premier Lig'den gelmişti
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Beşiktaş'ta yaşadığı deneyimi şu sözlerle anlattı 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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