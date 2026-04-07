Bengü Kimdir? Neden Gözaltına Alındı?

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.04.2026 - 10:32

Magazin dünyasında son saatlerde adı gündeme gelen Bengü Erden, sosyal medyada dolaşan iddialarla dikkat çekti. Hakkında ortaya atılan gözaltı iddiası kısa sürede yayılırken, birçok kişi Bengü Erden’in kim olduğunu ve neden gündeme geldiğini araştırmaya başladı. Peki Bengü Erden kimdir? Bengü Erden neden gözaltına alındı? İşte hakkında merak edilenler…

Bengü Kimdir?

İzmir doğumlu ünlü şarkıcı Bengü, 2 Nisan 1979 yılında dünyaya geldi. Aslen Malatyalı olan şarkıcı, lise eğitimini Özel İzmir Amerikan Lisesinde tamamladı. Lisans eğitimini ise Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamlayan başarılı şarkıcı Bengü, ilkokul yıllarından itibaren müziğe ilgi duymaktadır.  İzmir'de sahnelenen 'Oliver Twist' adlı müzikalde başrol oynayan Bengü, İzmir Devlet Konservatuarı Genel Müdürü Müfit Bayraşa'dan şan dersleri de almıştır.

Bengü'nün Kariyeri

Kenan Doğulu'nun vokalliğini yapan Bengü, Doğulu'nun albüm teklifinde bulunmasıyla İstanbul'a taşındı. Ozan Doğulu ile çeşitli çalışmalarda bulunan şarkıcı, aynı zamanda Elifnağme adlı programın sunuculuğunu üstlenmiştir. 

'Bağlasan Durmam' adlı ikinci albümünü çıkaran Bengü,  'Ucuz Mumlar' ve 'Müjde' adlı şarkılarını kendi bestelemiştir. 

'Bak Kim Dans Ediyor' adlı yarışmada 2007 yılında jüri üyeliği yapan Bengü, 2009 yılında 'İki Melek' isimli beşinci albümünü çıkardı. 

Birçok ödüle layık görülen Bengü kariyeri boyunca birçok albüm çıkarmış ve şarkı bestelemiştir.

Bengü Evli mi?

Bengü, 2018 yılında iş insanı Selim Selimoğlu ile dünyaevine girdi. Çiftin, 'Zeynep' ve 'Selim' adlarında iki çocuğu vardır. 

Selim Selimoğlu ve Bengü 31 Ekim 2024'te tek celsede boşandı.

Bengü'nün Albümleri

  • 2000 - Hoş Geldin, 

  • 2005 - Bağlasan Durmam, 

  • 2007 - Taktik, 

  • 2008 - Gezegen, 

  • 2009 - İki Melek, 

  • 2010 - Sırada Sen Varsın 

  • 2011 - Dört Dörtlük 

  • 2012 - Anlatacaklarım Var

  • 2013 - Saygımdan

  • 2014 - İkinci Hal 

  • 2016 - Hodri Meydan 

  • 2016 - Sığamıyorum

Bengü Neden Gözaltına Alındı?

7 Nisan 2026 sabahı İstanbul’da gerçekleştirilen eş zamanlı yasaklı madde operasyonu kapsamında, aralarında kamuoyunda tanınan isimlerin de bulunduğu 9 kişi hakkında gözaltı işlemi uygulandığı açıklandı.

Açıklamada, elde edilen deliller ve ihbarlar doğrultusunda şüpheliler hakkında yakalama, arama ve el koyma işlemlerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyon kapsamında adı geçen isimler arasında Bengü’nün yanı sıra

Simge Sağın, Melek Mosso, İbrahim Çelikkol, Mustafa Ceceli ve Ersay Üner gibi tanınmış isimlerin de yer aldığı aktarıldı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
