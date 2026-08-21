Ben Leman Dizisinin Başrolüydü, Teşkilat'ın Kadrosuna Dahil Oldu
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin kadrosu yeni sezon öncesinde değişmeye devam ediyor. Tolga Sarıtaş'ın yeni partneri olarak Bensu Soral'la anlaşmaya varılırken diziye yeni bir oyuncu daha geldi. Birsen Altuntaş, Teşkilat dizisine yapılan flaş oyuncu transferini açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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TRT 1'in pazar akşamları ekrana gelen fenomen dizisi Teşkilat, 7. sezonuna yenilenen kadrosuyla hazırlanıyor.
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Ben Leman'ın başrollerinden Duygu Sarışın, Teşkilat dizisine dahil oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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