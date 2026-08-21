article/comments
article/share
Haberler
TV
Ben Leman Dizisinin Başrolüydü, Teşkilat'ın Kadrosuna Dahil Oldu

Ben Leman Dizisinin Başrolüydü, Teşkilat'ın Kadrosuna Dahil Oldu

TRT yerli dizi Teşkilat
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
21.08.2026 - 16:21
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin kadrosu yeni sezon öncesinde değişmeye devam ediyor. Tolga Sarıtaş'ın yeni partneri olarak Bensu Soral'la anlaşmaya varılırken diziye yeni bir oyuncu daha geldi. Birsen Altuntaş, Teşkilat dizisine yapılan flaş oyuncu transferini açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TRT 1'in pazar akşamları ekrana gelen fenomen dizisi Teşkilat, 7. sezonuna yenilenen kadrosuyla hazırlanıyor.

TRT 1'in pazar akşamları ekrana gelen fenomen dizisi Teşkilat, 7. sezonuna yenilenen kadrosuyla hazırlanıyor.

Rabia Soytürk'ün vedasının ardından Bensu Soral'ın kadın başrol olarak katıldığı diziden bir transfer haberi daha geldi. Yeni sezona zaman atlamasıyla başlayacak Teşkilat'ta Tolga Sarıtaş ve Bensu Soral başrolleri paylaşacak. Yeni hikayeyle beraber oyuncu kadrosuna katılacak karakterler de birer birer belli oluyor.

Ben Leman'ın başrollerinden Duygu Sarışın, Teşkilat dizisine dahil oldu.

Ben Leman'ın başrollerinden Duygu Sarışın, Teşkilat dizisine dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre son olarak Ben Leman dizisinde seyirci karşısına çıkan Duygu Sarışın, Teşkilat'la setlere dönüyor. Başarılı oyuncu yeni sezonda Nevin karakterine hayat verecek. Duygu Sarışın'ın canlandıracağı Nevin'in özellikle aksiyon sahneleriyle ön plana çıkacağı belirtiliyor. Böylece Teşkilat'ın 7. sezonunda Bensu Soral'ın ardından kadroya dikkat çeken bir kadın oyuncu daha katılmış oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın