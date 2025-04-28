Belçim Bilgin Kimdir, Kaç Yaşında? Belçim Bilgin Hangi Dizilerde ve Filmlerde Rol Aldı?

Belçim Bilgin, Türk sinema ve dizi dünyasının dikkat çeken isimlerinden biridir. Kariyerine 2005 yılında 'Sıfır Kilometre' filmiyle adım atan Belçim Bilgin, 'Hatırla Sevgili' dizisindeki performansıyla geniş kitlelerce tanınmıştır.

'Aşk Tesadüfleri Sever', 'Kelebeğin Rüyası' ve 'Sadece Sen' gibi yapımlarda başrol oynayarak sinema kariyerini pekiştirmiştir. Yurt dışında da projelerde yer alarak uluslararası alanda da tanınırlık kazanmıştır.

Sanat kariyerinin yanı sıra, toplumsal konulara duyarlılığıyla da bilinen Bilgin, kadın hakları ve çocuk gelinlerle mücadele gibi sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol almaktadır.​