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Belçim Bilgin Kimdir, Kaç Yaşında? Belçim Bilgin Hangi Dizilerde ve Filmlerde Rol Aldı?

Belçim Bilgin Kimdir, Kaç Yaşında? Belçim Bilgin Hangi Dizilerde ve Filmlerde Rol Aldı?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
28.04.2025 - 15:06

Belçim Bilgin kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Hangi dizilerde ve filmlerde rol aldı? Özel hayatında neler yaşadı? Başarıları ve güncel projeleri neler? İşte Belçim Bilgin hakkında merak edilen tüm detaylar!

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Belçim Bilgin Kimdir?

Belçim Bilgin Kimdir?

Belçim Bilgin, Türk sinema ve dizi dünyasının dikkat çeken isimlerinden biridir. Kariyerine 2005 yılında 'Sıfır Kilometre' filmiyle adım atan Belçim Bilgin, 'Hatırla Sevgili' dizisindeki performansıyla geniş kitlelerce tanınmıştır. 

'Aşk Tesadüfleri Sever', 'Kelebeğin Rüyası' ve 'Sadece Sen' gibi yapımlarda başrol oynayarak sinema kariyerini pekiştirmiştir. Yurt dışında da projelerde yer alarak uluslararası alanda da tanınırlık kazanmıştır. 

Sanat kariyerinin yanı sıra, toplumsal konulara duyarlılığıyla da bilinen Bilgin, kadın hakları ve çocuk gelinlerle mücadele gibi sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol almaktadır.​

Belçim Bilgin Kaç Yaşında?

Belçim Bilgin Kaç Yaşında?

Belçim Bilgin, 31 Ocak 1983 tarihinde Ankara'da doğmuştur. 2025 yılı itibarıyla 42 yaşındadır. Kova burcu olan Belçim Bilgin'in boyu 1.63, kilosu ise 54'tür.

Belçim Bilgin Aslen Nereli?

Belçim Bilgin Aslen Nereli?

Belçim Bilgin, 31 Ocak 1983 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Kürt kökenli bir aileye mensup olan Belçim Bilgin'in babası Abdurrahim Bilgin, Kürt kökenli bir Tuncelilidir; annesi Emine Bilgin ise Mardin ve Batmanlıdır. Fırat adında bir erkek kardeşi bulunmaktadır.

Bilgin, Şeyh Said İsyanı'nı başlatan Şeyh Said'in torunudur. Kendi ifadesine göre, Şeyh Said, babasının dedesinin büyük ağabeyidir. ​

İlkokul eğitimini Ankara'da Salih Alptekin İlkokulu'nda tamamladıktan sonra, babasının tayini nedeniyle İskenderun'a taşınmıştır. Ortaokul ve lise eğitimini Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi'nde tamamlamış, 2001 yılında mezun olmuştur. ​2002 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'nde yükseköğrenimine başlamıştır. Ancak lise yıllarından beri tiyatroya ilgi duyan Bilgin, oyunculuk kariyerine yönelerek eğitimine ara vermiştir.

Belçim Bilgin'in Kariyer Başlangıcı

Belçim Bilgin'in Kariyer Başlangıcı

Belçim Bilgin'in oyunculuk serüveni, lise yıllarında amatör tiyatro çalışmalarıyla başladı. Bu dönemde sahneye olan ilgisi ve yeteneği, onun sanat dünyasına adım atmasında önemli bir rol oynadı. 2002 yılında, bir arkadaşının aracılığıyla tanıştığı Yılmaz Erdoğan ile kurduğu bağlantı, kariyerinde dönüm noktası oldu.​

İlk profesyonel oyunculuk deneyimini 2005 yılında Hiner Saleem'in yönettiği 'Sıfır Kilometre' (Kilomètre Zéro) adlı filmde Selma karakteriyle yaşadı. Bu film, Irak-İran Savaşı sırasında geçen dramatik bir yol hikâyesini anlatırken, Bilgin'in performansı da dikkat çekti. Film, Cannes Film Festivali'nde gösterilerek uluslararası alanda da ilgi gördü.

İlk sinema deneyiminin ardından, Paris'e taşınarak burada iki yıl boyunca yaşamını sürdürdü ve 'Dol' adlı filmde rol aldı.2006 yılında Türkiye'ye döndü ve aynı yıl Yılmaz Erdoğan ile evlendi. 2006-2008 yılları arasında yayınlanan 'Hatırla Sevgili' dizisinde canlandırdığı Defne karakteriyle televizyon izleyicisinin beğenisini kazandı.

Belçim Bilgin'in Özel Hayatı

Belçim Bilgin'in Özel Hayatı

Belçim Bilgin, 10 Ağustos 2006 tarihinde oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan ile evlendi. Bu evlilikten, 24 Aralık 2009 tarihinde Rodin Nazım adında bir oğulları oldu. 2014 yılında çift, Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınarak Beverly Hills'te yaşamaya başladı. Ancak 2018 yılında, 12 yıllık evliliklerini dostane bir şekilde sonlandırmaya karar verdiler. 

Boşanmanın ardından Belçim Bilgin, oğlu Rodin Nazım ile birlikte Londra'ya yerleşti ve burada yeni bir hayat kurdu. Londra'dan sonra yaklaşık iki yıl Kanada'da yaşayan Belçim Bilgin, Türkiye'ye geri döndü ve oyunculuk kariyerine burada devam etti.

Belçim Bilgin, boşanma sonrasında Kanadalı yapımcı Alfredo Di Blasio ile bir ilişki yaşamaya başladı. Ancak, evlilik kurumuna dair olumsuz düşünceleri nedeniyle tekrar evlenmeyi düşünmediğini ifade etti. Evliliğin, aşkın üzerine eklenen kurumsal zorunluluklar ve beklentilerle aşkı örseleyebileceğini belirtti.

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Belçim Bilgin'in Öne Çıkan Açıklamaları

Belçim Bilgin'in Öne Çıkan Açıklamaları
  • “Yılmaz’la evlenmeden önce kariyerim başlamıştı”

  • Belçim Bilgin, Yılmaz Erdoğan ile evliliğinin kariyerine etkisi hakkında, “Yılmaz’la evlenmeden önce Cannes'a gitmiştim, sonra filmimiz Berlin'e gitti. Benim kariyerim zaten başlamıştı. Yine yapacaktım yapacağımı. Yılmaz’la ilişkim çoğu zaman kapıların üzerime kapanmasına da neden oldu. Bir sürü yerde de kapıları açtı. İyisiyle, kötüsüyle hepsi için çok şükür” dedi. 

  • “Evlilik aşka büyük bir ağırlık getiriyor”

  • Evlilik kurumuna dair düşüncelerini paylaşan Bilgin, “Evlilikle ilgili çok olumsuz fikirlerim var. Evlilik kurumunun hantallığı ve özellikle de bu dijital çağda her şeyin hoyratça tüketildiği bir zamanda evliliğe yüklenen yüklerin aşka büyük bir ağırlık getirdiğine inanıyorum” ifadelerini kullandı. 

  • “Kürt olduğum için ayrımcılığa uğradım”

  • Kürt kökenli olduğunu belirten Bilgin, “Ankara'da büyüdüm ve okudum. Kürt olduğum için herkes kötü olduğumu düşünüyordu. Yanında konuşuyorlar ve senin kötü olduğunu söylüyorlar” şeklinde konuştu. 

  • “Bir başarım olduğunu düşünmüyorum”

  • Kariyerine dair mütevazı bir yaklaşım sergileyen Bilgin, “Ben bir başarım olduğunu düşünmüyorum. Başarısız da olduğunu düşünmüyorum. İşimi çok severek yapıyorum. Bunu bir ‘başarı’ adı altında değil de ‘nefes almak’ gibi bir yerden yapıyorum aslında” dedi. 

  • “İsmini 'Be' yapmak istemişti”

  • Kendini yeniden tanımlama arzusunu dile getiren Bilgin, ismini 'Be' olarak değiştirmeyi düşündüğünü açıkladı. 

  • “Yılmaz’ın bana yazdığı şiirden çok etkilenmiştim”

  • Eski eşi Yılmaz Erdoğan’ın kendisine yazdığı şiir hakkında konuşan Bilgin, “Film setindeydim, Aşk Tesadüfleri Sever'i çekerken evlilik yıldönümümüzde gelmişti. Çok etkilenmiştim, defalarca kere okuyup, bütün kelimelerin ağırlığı, hafifliği, güzelliği içinde uçuşarak sete devam etmiştim” dedi. 

  • “Sıkışmak çok kötü bir duygu, sıkışmaktansa gitmek gerek”

  • Yılmaz Erdoğan ile ayrılık sürecine dair duygularını paylaşan Bilgin, “Ben çok küçüktüm. Bir şeyler bittiğinde hem kendini, hem hayatı paylaştığın insanı tüketmeye gerek yok. Sıkışmak çok kötü bir duygu. Sıkışmaktansa gitmek gerek” ifadelerini kullandı.

Belçim Bilgin'in Yer Aldığı Diziler

Belçim Bilgin'in Yer Aldığı Diziler
  • Hatırla Sevgili (2006–2008) – Defne Gürsoy Karayel

  • Belçim Bilgin, bu dönemi anlatan dizide Ahmet’in avukat kardeşi Defne karakterini canlandırdı. 

  • Yol Arkadaşım (2008–2009) – Figen

  • Dram ve komedi unsurlarını barındıran bu dizide Figen karakteriyle izleyici karşısına çıktı. 

  • Keşanlı Ali Destanı (2011–2012) – Zilha

  • Nejat İşler ile başrolü paylaştığı bu dizide, Zilha karakterini canlandırdı. 

  • Kördüğüm (2016) – Naz Özer

  • İbrahim Çelikkol ve Alican Yücesoy ile birlikte rol aldığı bu dizide Naz karakterini oynadı. 

  • Hekimoğlu (2020) – Selin Kurt

  • Bu medikal dramada, Ateş Hekimoğlu'nun eski eşi Selin karakterini canlandırdı.

Belçim Bilgin'in Yer Aldığı Filmler

Belçim Bilgin'in Yer Aldığı Filmler

  • Sıfır Kilometre (2005) – Selma

  • Dol (2007) – Taman

  • Güz Sancısı (2009) – Nemika

  • Aşk Tesadüfleri Sever (2011) – Deniz Usman

  • Kurtuluş Son Durak (2012) – Eylem 

  • Sessiz (Bê Deng) (2012) – Zeynep

  • Gergedan Mevsimi (2012) – Kadın

  • Kelebeğin Rüyası (2013) – Suzan Özsoy

  • Sadece Sen (2014) – Hazal

  • Çalsın Sazlar (2015) – Yasemin

  • Annemin Yarası (2016) – Nerma

  • Cebimdeki Yabancı (2018) – Banu

  • Backstabbing for Beginners (2018) – Nashim

  • Rüzgar (2019) – Ece

  • Acı Kiraz (2020) – Dr. Panova

  • Room 5 (2020) – Filiz

  • Babamın Kemanı (2022) – Suna

  • Roza (2023) – Fate

  • Hatıran Yeter (2024) – Zehra

  • Bağlantı Hatası (2025) – Merve

Belçim Bilgin'in Güncel Projeleri

Belçim Bilgin'in Güncel Projeleri

Belçim Bilgin, 2025 yılında hem sinema hem de televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Sinema tarafında, yönetmenliğini Gökçen Usta'nın yaptığı 'Bağlantı Hatası' adlı filmde yer alıyor. 31 Ekim 2025'te vizyona girmesi planlanan film, gençler arasında artan zorbalık olaylarını ve aile dinamiklerini etkileyici bir şekilde ele alıyor. Bilgin, filmde önemli bir karaktere hayat veriyor ve kadroda Onur Tuna ve Timur Acar gibi isimlerle birlikte rol alıyor.

Televizyon projeleri tarafında ise Belçim Bilgin, Kanal D'de yayınlanan ve gerçek bir hikâyeden uyarlanan 'Annem Ankara' dizisine katıldı. Dizide 'Sevinç' karakterine hayat veren Bilgin, 9. bölüm itibarıyla seyirci karşısına çıktı fakat dizi yakın zamanda final yaptı. 

Dijital platform Gain'de yayınlanacak olan 'Yeni Hayat' adlı dizide de başrol oyuncularından biri olarak karşımıza çıkacak. Dizide, hapishaneden kaçan üç kadının 'Yeni Hayat' adında bir kasabada geçmişlerini ardında bırakıp yeni bir başlangıç yapma çabaları anlatılıyor. Belçim Bilgin burada 'İclal' karakterini canlandırarak yine güçlü ve etkileyici bir kadın hikâyesinin merkezinde yer alıyor.

Belçim Bilgin'in Ödülleri ve Adaylıkları

Belçim Bilgin'in Ödülleri ve Adaylıkları

  • 2012 yılında, Kurtuluş Son Durak filmindeki performansıyla 17. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde 'Komedi ya da Müzikal Dalında Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu' kategorisinde aday gösterildi.

  • Aynı yıl, Rotabest Ödülleri'nde (Rotaract Kulübü) Kurtuluş Son Durak filmiyle 'Yılın En İyi Kadın Sinema Oyuncusu' ödülüne layık görüldü.

  • 2014 yılında, Kelebeğin Rüyası filmiyle Milano Uluslararası Film Festivali'nde (MIFF Awards) 'En İyi Kadın Oyuncu' kategorisinde adaylık elde etti.

  • 2013 yılında, Kelebeğin Rüyası filminin müzikleriyle ABD'deki Moondance Uluslararası Film Festivali'nde 'En İyi Film Müziği' ödülünü kazandı.

  • Yine 2013 yılında, Belçika’daki World Soundtrack Academy'de Kelebeğin Rüyası için 'Halkın Seçimi Ödülü'nün sahibi oldu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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