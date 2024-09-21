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Belçika'da Türk Mafyasına Ait Villaya El Kondu: Villanın Dekorasyonu ve Eşyaları Dikkat Çekti

Belçika'da Türk Mafyasına Ait Villaya El Kondu: Villanın Dekorasyonu ve Eşyaları Dikkat Çekti

Penny
Penny - Onedio Üyesi
21.09.2024 - 21:23 Son Güncelleme: 21.09.2024 - 21:47

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Geçtiğimiz günlerde Türk mafyasına ait olduğu söylenen iki villaya devlet el koydu.  Kapellen şehrinde bulunan villalar, Federal Maliye Bakanlığı tarafından satışa çıkarılacak. Kime ait olduğu açıklanmayan villaların dekorasyonu ise sosyal medyada gündem oldu.

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Satıştan önce 3 kere tanıtım turu düzenlenen villaların konsey odası, altın varaklı mobilyaları ve avizeleri dikkat çekti.

Satıştan önce 3 kere tanıtım turu düzenlenen villaların konsey odası, altın varaklı mobilyaları ve avizeleri dikkat çekti.

10 dönüm arazi üzerine kurulu bu villaların satışının gerçekleştirileceği açık artırma, her bir villa için 680 bin Euro ile başlayacak.

10 dönüm arazi üzerine kurulu bu villaların satışının gerçekleştirileceği açık artırma, her bir villa için 680 bin Euro ile başlayacak.

İşte o villa;

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