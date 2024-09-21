Belçika'da Türk Mafyasına Ait Villaya El Kondu: Villanın Dekorasyonu ve Eşyaları Dikkat Çekti

Geçtiğimiz günlerde Türk mafyasına ait olduğu söylenen iki villaya devlet el koydu. Kapellen şehrinde bulunan villalar, Federal Maliye Bakanlığı tarafından satışa çıkarılacak. Kime ait olduğu açıklanmayan villaların dekorasyonu ise sosyal medyada gündem oldu.