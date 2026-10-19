Koca Ülke Kül Oldu: 1,9 Milyon Hektardan Fazla Alan Etkilendi
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Endonezya'da ocak ayından eylül sonuna kadar çıkan orman ve turba yangınları, uydu verilerine göre 1,9 milyon hektardan fazla alanı yok etti. Yanan alan Londra'nın yaklaşık 12 katı büyüklüğünde. Yangınları izleyen uzmanlar, gerçek rakamın bundan da yüksek olabileceğini belirtiyor.
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Kaynak: The Guardian
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Uydu görüntülerini inceleyen Nusantara Atlas, ocak ile eylül arasında 1.916.588 hektarlık alanın yandığını açıkladı.
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Şiddetli El Nino kuraklığı yangınları tetiklerken uzmanlar asıl nedenin insan kaynaklı ateşleme olduğunu söylüyor.
Zehirli duman komşu ülkelere ulaşırken 53 orangutan dahil 100 hayvan kurtarıldı ve hükümet yeni önlemler açıkladı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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