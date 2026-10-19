Koca Ülke Kül Oldu: 1,9 Milyon Hektardan Fazla Alan Etkilendi

Nusantara Atlas'ın uydu verilerine göre Endonezya'da ocak ile eylül sonu arasında 1.916.588 hektar alan yandı. Bu rakam, 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 38 daha fazla. Hükümet ise temmuz sonunda 202 bin hektarın yandığını açıklamış, ardından yeni bir resmi rakam paylaşmamıştı.

Nusantara Atlas'ın kurucusu David Gaveau, rakamın muhafazakar bir tahmin olduğunu söyledi. Gaveau, 6,25 hektardan küçük yanık alanları hesaba katmadıklarını ve yoğun dumanın uydu görüntülerini zaman zaman kapatarak doğrulamayı zorlaştırdığını belirtti.