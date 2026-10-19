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Koca Ülke Kül Oldu: 1,9 Milyon Hektardan Fazla Alan Etkilendi

Koca Ülke Kül Oldu: 1,9 Milyon Hektardan Fazla Alan Etkilendi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
19.10.2026 - 16:19
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Endonezya'da ocak ayından eylül sonuna kadar çıkan orman ve turba yangınları, uydu verilerine göre 1,9 milyon hektardan fazla alanı yok etti. Yanan alan Londra'nın yaklaşık 12 katı büyüklüğünde. Yangınları izleyen uzmanlar, gerçek rakamın bundan da yüksek olabileceğini belirtiyor.

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Kaynak: The Guardian

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Uydu görüntülerini inceleyen Nusantara Atlas, ocak ile eylül arasında 1.916.588 hektarlık alanın yandığını açıkladı.

Uydu görüntülerini inceleyen Nusantara Atlas, ocak ile eylül arasında 1.916.588 hektarlık alanın yandığını açıkladı.

Nusantara Atlas'ın uydu verilerine göre Endonezya'da ocak ile eylül sonu arasında 1.916.588 hektar alan yandı. Bu rakam, 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 38 daha fazla. Hükümet ise temmuz sonunda 202 bin hektarın yandığını açıklamış, ardından yeni bir resmi rakam paylaşmamıştı.

Nusantara Atlas'ın kurucusu David Gaveau, rakamın muhafazakar bir tahmin olduğunu söyledi. Gaveau, 6,25 hektardan küçük yanık alanları hesaba katmadıklarını ve yoğun dumanın uydu görüntülerini zaman zaman kapatarak doğrulamayı zorlaştırdığını belirtti.

Şiddetli El Nino kuraklığı yangınları tetiklerken uzmanlar asıl nedenin insan kaynaklı ateşleme olduğunu söylüyor.

Şiddetli El Nino kuraklığı yangınları tetiklerken uzmanlar asıl nedenin insan kaynaklı ateşleme olduğunu söylüyor.

Yangınların şiddeti, on yıllardır görülen en güçlü El Nino olaylarından biriyle arttı. Kuraklık getiren bu döngünün 2027'nin başına kadar sürmesi bekleniyor. Uzmanlar ise asıl nedenin arazi açmak için yapılan kesip yakma yöntemi ve onlarca yıllık orman bozulması olduğunu, El Nino'nun yalnızca tetikleyici olduğunu söylüyor.

Normalde su altında bulunan turba katmanları, ekim için kurutuldukça çok yanıcı hale geliyor. Yanan turba günlerce tutuşmaya devam edebiliyor ve söndürmeyi zorlaştırıyor. Yılın ilk sekiz ayında turba alanlarında 212 binden fazla sıcak nokta tespit edildi. Bu sayı, güçlü El Nino yaşanan 2015'teki rakamın iki katından fazla. Yangınlar ağırlıklı olarak Kalimantan ve Sumatra'da yoğunlaştı.

Zehirli duman komşu ülkelere ulaşırken 53 orangutan dahil 100 hayvan kurtarıldı ve hükümet yeni önlemler açıkladı.

Zehirli duman komşu ülkelere ulaşırken 53 orangutan dahil 100 hayvan kurtarıldı ve hükümet yeni önlemler açıkladı.

Yangınların zehirli dumanı Endonezya'nın bazı bölgelerini, Malezya'yı ve Singapur'u kapladı. Malezya'nın Sarawak eyaletinde okullar zaman zaman kapatıldı. Endonezya Sağlık Bakanlığı'na göre duman etkisindeki Sumatra ve Borneo'daki eyaletlerde solunum yolu hastalıklarına bağlı vaka sayısı 170 bini aştı. Yangınlardan 53 orangutan dahil 100 hayvan kurtarıldı.

Hükümet, yangınlara katkıda bulunduğu iddia edilen beş şirketin iznini iptal etti, onlarca şirketin faaliyetini ise askıya aldı. Devlet Başkanı Prabowo Subianto, turba ve mangrov ekosistemlerini yönetecek yeni bir devlet kurumunun kurulmasını emretti. 2015'teki yangınlarda 2 milyon hektardan fazla alan yanmış, Dünya Bankası'na göre bunun maliyeti 16,1 milyar dolar olmuştu.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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