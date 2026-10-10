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BEDAŞ Açıkladı: İstanbul'da 15 İlçede 8 Saat Elektrik Kesilecek

BEDAŞ Açıkladı: İstanbul'da 15 İlçede 8 Saat Elektrik Kesilecek

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
10.10.2026 - 10:45
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Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 10 Ekim Cumartesi günü için İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki 15 ilçeyi kapsayan planlı kesinti programını duyurdu. Bazı mahallelerde elektrik 8 saate kadar verilemeyecek. Kesintilerin büyük bölümü sabah 09.00 ile akşam 17.00 arasında yaşanacak.

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BEDAŞ 15 ilçede 30 ayrı çalışma yapacak: Kesintiler sabah başlıyor.

BEDAŞ 15 ilçede 30 ayrı çalışma yapacak: Kesintiler sabah başlıyor.

BEDAŞ'ın yayımladığı program kartlarına göre Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Fatih, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri ve Şişli'de cumartesi günü elektrik verilemeyecek. Toplam 30 çalışma planlandı; bunların 13'ü bakım, 17'si yatırım programı kapsamında yapılacak.

En erken kesinti saat 08.00'de Şişli Esentepe Mahallesi'nde başlayacak ve 16.00'da sona erecek. En uzun süre ise Bahçelievler'de yaşanacak. Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Osmancık Sokak ve civarında elektrikler 12.00 ile 20.00 arasında, yani tam 8 saat verilemeyecek. Başakşehir Şahintepe'de 10.00-18.00, Fatih'te Hırka-i Şerif, Mimar Hayrettin ve Karagümrük mahallelerinde yine 10.00-18.00 arasında çalışma yapılacak.

Arnavutköy'de iki ayrı bölge etkilenecek. Atatürk Mahallesi'nde 12.00-16.00, Hadımköy Mahallesi'nde ise 10.00-14.00 arasında elektrik olmayacak. Kağıthane'de Sultan Selim ve Yeşilce mahallelerinde kesinti 10.00 ile 15.00 arasında sürecek.

Küçükçekmece'de beş, Silivri'de üç ayrı çalışma var: İlçe ilçe saatler.

Küçükçekmece'de beş, Silivri'de üç ayrı çalışma var: İlçe ilçe saatler.

Küçükçekmece, listenin en yoğun ilçesi. Kanarya ve Söğütlüçeşme mahallelerinde bazı sokaklarda 11.00-19.00 arasında elektrik olmayacak. Cumhuriyet Mahallesi'nde üç ayrı çalışma var: Akkavak ve Çiğdem sokaklarında 09.00-12.00, Mine ve Pelin sokaklarında 11.00-14.00, Dr. Sadık Ahmet Sokak'ta 10.00-15.00. Halkalı Merkez Mahallesi'nde ise 09.00-17.00 arası kesinti yaşanacak. Silivri'de Sancaktepe Mahallesi'nde 09.30-15.00, Balaban, Fevzipaşa ve Ortaköy mahallelerinde 09.00-17.00 arasında çalışma yapılacak.

Beylikdüzü'nde Yakuplu Mahallesi 09.00-17.00, Çatalca'da Örencik, Kestanelik, Ovayenice ve Çakıl mahalleleri yine 09.00-17.00 arasında elektriksiz kalacak. Büyükçekmece'de Ahmediye, Muratbey Merkez ve Kamiloba mahallelerinde, Başakşehir'de Güvercintepe ve Şamlar mahallelerinde aynı saat aralığı geçerli. Bağcılar Fatih, Esenler Oruçreis, Güngören Tozkoparan ve Sarıyer Reşitpaşa mahalleleri de 09.00-17.00 arasında kesintiden etkilenecek. Sarıyer Tarabya'da çalışma 09.00-16.00 arasında yapılacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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