BEDAŞ Açıkladı: İstanbul'da 15 İlçede 8 Saat Elektrik Kesilecek

BEDAŞ'ın yayımladığı program kartlarına göre Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Fatih, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri ve Şişli'de cumartesi günü elektrik verilemeyecek. Toplam 30 çalışma planlandı; bunların 13'ü bakım, 17'si yatırım programı kapsamında yapılacak.

En erken kesinti saat 08.00'de Şişli Esentepe Mahallesi'nde başlayacak ve 16.00'da sona erecek. En uzun süre ise Bahçelievler'de yaşanacak. Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Osmancık Sokak ve civarında elektrikler 12.00 ile 20.00 arasında, yani tam 8 saat verilemeyecek. Başakşehir Şahintepe'de 10.00-18.00, Fatih'te Hırka-i Şerif, Mimar Hayrettin ve Karagümrük mahallelerinde yine 10.00-18.00 arasında çalışma yapılacak.

Arnavutköy'de iki ayrı bölge etkilenecek. Atatürk Mahallesi'nde 12.00-16.00, Hadımköy Mahallesi'nde ise 10.00-14.00 arasında elektrik olmayacak. Kağıthane'de Sultan Selim ve Yeşilce mahallelerinde kesinti 10.00 ile 15.00 arasında sürecek.