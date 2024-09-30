BBG Melih'in Değişiminden Cüneyd'in Yeni Hastalığına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
BBG Melih'in Değişiminden Cüneyd'in Yeni Hastalığına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
30 Eylül Pazartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Biri Bizi Gözetliyor'da yakışıklılığı ile gündemden düşmeyen ve programın en çok sevilen isimlerinden biri olan Melih Değirmenci yıllar sonra ortaya çıktı.
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2. Yaprak Dökümü'ndeki tüm tavırları sebebiyle lügata "Ferhunde olmak" tabirini ekleten ünlü karakterin aslında tüm çirkefliklerine rağmen haklı olduğu düşüncesi kafaları karıştırdı.
3. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, Candaş Tolga Işık'ın KAFA TV adlı YouTube kanalında yaptığı Fenomen programının ilk konuğu oldu. Ezel sahnelerini izleyip değerlendiren İmirzalıoğlu, Ömer'i en çok kimin ihanetinin yaktığını açıkladı.
4. Tüm bir yaz sezonunu gün sayarak geçirmemize sebep olan Kızıl Goncalar'ın yeni bölümü büyük beğeni topladı. Bölüme hapse düşen Meryem'in koğuş arkadaşına yaptığı cumhuriyet konuşması damga vurdu.
5. Büyük bir merakla yeni sezonunu beklediğimiz Kızıl Goncalar sonunda başladı. Her bölümüyle çok konuşulan dizide Cüneyd ve annesiyle ilgili her sahnede geçen "kırklara karışmak" sözünün anlamı da merak edildi. Bakalım daha çocuk yaşında sürekli bu sözü tekrarlayan Cüneyd aslında ne demek istemiş?
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6. Reytinglerde büyük bir düşüş yaşayan Yalı Çapkını'nın akıbeti sık sık merak ediliyordu. Dizinin Asuman'ı Öznur Serçeler, dördüncü sezonun gelip gelmeyeceğini açıkladı.
7. Cuma akşamlarının en çok izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti'nden gelen yeni fragman kafaları bir hayli karıştırdı. İzleyicinin yeni sezonu pek sevmemesiyle birlikte Doğa'nın Fatihli anılarını araması dikkatlerden kaçmadı.
8. Ünlü gazeteci Didem Arslan'ın programı Vazgeçme'ye başvuran Melahat Zirek, 16 yaşındaki kızı Ezgi'nin kötü arkadaş ortamı yüzünden evden ayrıldığını söylemişti. 4 gündür kendisinden haber alınamayan Ezgi sonunda bulundu.
9. 3 sezondur Show TV ekranlarından evimizin konuğu olan Kızılcık Şerbeti dizisini çok seviyoruz ama bu Arslan kadınlarının çektiği nedir böyle yahu? Kıvılcım'ın her sezonda gidip sorunlu bir adamı bulmasının altında yatan nedeni çözdük! Gelin, aydınlanalım...
10. Instagram sayfasında takipçilerinin sorularını yanıtlayan Esra Ezmeci'ye gelen bir soru yine allak bullak etti. Kayınvalidesinin kıyafetlerini giyip gezdiğini söyleyen kadına Ezmeci, bakın ne yanıt verdi?
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11. MasterChef Türkiye'de şef Mehmet Yalçınkaya'nın yarışmacıyı ekmek yüzünden azarlaması gündem oldu. İzleyiciler bin 500 liraya sattığı simit tabağını hatırlatarak tepki gösterdi.
12. Bu yılın başlarında Müge Anlı'da yaşanan Erva olayı ile ile hepimiz şaşkına dönmüştük. Önce kayıp olarak aranan Erva, canlı yayında açıklamaları ile "Pes" dedirtmişti. Çocuğuna kardeşim, annesine teyzem, kocasına ise kuzenim diyen Erva yeniden gündem oldu.
13. Türk televizyon tarihinde bugüne kadar birçok dizi izledik, birbirinden farklı ihanetlere şahit olduk. Fakat bazı karakterler var ki, ''ihanet'' denince akla onlar geliyor. Biz de bugün ihanetin kitabını yazmış karakterleri sıralıyoruz.
14. Bir kullanıcı Twitter hesabından yaptığı Yaprak Dökümü Necla analizi ile günümüz popüler televizyon kadın karakteri Doğa (Kızılcık Şerbeti) ve Seyran'ı (Yalı Çapkını) karşılaştırdı. Kullanıcı paylaşımıyla yaptığı nokta atışı tespitle gündem oldu.
15. Yıllardır evlerimize konuk olan Müge Anlı ve onun başarılı ekibini iyi tanıyoruz. Bugün, Müge Anlı ekibinin üyesi Haber Müdürü Naim Tanç'ın mutlu haberini aldık. Stüdyoda duygusal anlar yaşandı.
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16. Dün Bahar dizisinin yönetmeni Neslihan Yeşilyurt, Bir Gece Masalı dizisindeki abdest sahnesi üzerinden genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun'a laf dokundurmuştu. Güzel oyuncu yaptığı paylaşımla hakkında konuşulanlara yanıt verdi.
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