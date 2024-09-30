İhanet Etmede Onların Üstüne Yok: Türk Televizyon Tarihinde İhanetin Kitabını Yazmış Karakterler
İhanet Etmede Onların Üstüne Yok: Türk Televizyon Tarihinde İhanetin Kitabını Yazmış Karakterler
Türk televizyon tarihinde bugüne kadar birçok dizi izledik, birbirinden farklı ihanetlere şahit olduk. Fakat bazı karakterler var ki, ''ihanet'' denince akla onlar geliyor. Biz de bugün ihanetin kitabını yazmış karakterleri sıralıyoruz.
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1. Cengiz (Ezel)
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2. Levent (Doktorlar)
3. Behlül (Aşk-ı Memnu)
4. Volkan (Sadakatsiz)
5. İdil (Adanalı)
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6. Fatih (Kızılcık Şerbeti)
7. Beter Ali (Cennet Mahallesi)
8. Meral (Kurtlar Vadisi)
9. Ramiz Dayı (Ezel)
10. Mesude (Kırgın Çiçekler)
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11. Eyşan (Ezel)
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