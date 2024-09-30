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İhanet Etmede Onların Üstüne Yok: Türk Televizyon Tarihinde İhanetin Kitabını Yazmış Karakterler

İhanet Etmede Onların Üstüne Yok: Türk Televizyon Tarihinde İhanetin Kitabını Yazmış Karakterler

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
30.09.2024 - 12:44

Türk televizyon tarihinde bugüne kadar birçok dizi izledik, birbirinden farklı ihanetlere şahit olduk. Fakat bazı karakterler var ki, ''ihanet'' denince akla onlar geliyor. Biz de bugün ihanetin kitabını yazmış karakterleri sıralıyoruz.

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1. Cengiz (Ezel)

1. Cengiz (Ezel)

Ezel dizisinde ihanet denince çoğu kişinin aklına ilk olarak Eyşan geliyor. Ama bizce ilk akla gelen Cengiz olmalı. Çünkü Cengiz ihanetin ta kendisiydi. Hatta Türkçede ''ihanet'' diye bir kelime olmasa bile, Cengiz'in yaptığına ihanet denirdi. Kusura bakma Cengiz, Eyşan'ı çok seviyor olman bu gerçeği değiştirmiyor!

2. Levent (Doktorlar)

2. Levent (Doktorlar)

Doktorlar dizisinin başarılı beyin cerrahı. Ama Ela'yı nikah günü terk etmen hiç olmadı be... Biz de sana olan inancımızı kaybettik Levent efendi!

3. Behlül (Aşk-ı Memnu)

3. Behlül (Aşk-ı Memnu)

Onu anlatmaya gerek var mı? Adnan Bey'in bakışları bile fazlasıyla yeterli!

4. Volkan (Sadakatsiz)

4. Volkan (Sadakatsiz)

''İkisini de aynı anda seviyorum'' ne demek Volkan?! Valla evlerden ırak bu adam. Parantez içinde yazdığımız dizinin adı bu arada ama Volkan'a da pek yakıştı.

5. İdil (Adanalı)

5. İdil (Adanalı)

Eyşan'dan önce sen vardın İdil. Seni unutacağımızı mı sandın?

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6. Fatih (Kızılcık Şerbeti)

6. Fatih (Kızılcık Şerbeti)

Yahu Fatih, buraya ne yazsak sana az gelir!

7. Beter Ali (Cennet Mahallesi)

7. Beter Ali (Cennet Mahallesi)

Gerçek adını biz mi söyleyelim yoksa sen mı açıklarsın Tunç Gedikoğlu?

8. Meral (Kurtlar Vadisi)

8. Meral (Kurtlar Vadisi)

Tamam Laz Ziya çok düzgün bir adam değildi ama sen de az değildin be Meral!

9. Ramiz Dayı (Ezel)

9. Ramiz Dayı (Ezel)

Kenan'a yanlış yaptın be dayı! Kenan'ın bu olaydan sonra yaptıkları savunulamaz ama senin yaptığın sana hiç yakışmadı.

10. Mesude (Kırgın Çiçekler)

10. Mesude (Kırgın Çiçekler)

''Kemal'im yapmaz'' diye diye, beş para etmez bir koca uğruna kızına ihanet ettin be Cemile!

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11. Eyşan (Ezel)

11. Eyşan (Ezel)

Eyşan! Sebebi ne olursa olsun, Ömer'e nasıl yaptın bunca şeyi?

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