İhanet Etmede Onların Üstüne Yok: Türk Televizyon Tarihinde İhanetin Kitabını Yazmış Karakterler

Ezel dizisinde ihanet denince çoğu kişinin aklına ilk olarak Eyşan geliyor. Ama bizce ilk akla gelen Cengiz olmalı. Çünkü Cengiz ihanetin ta kendisiydi. Hatta Türkçede ''ihanet'' diye bir kelime olmasa bile, Cengiz'in yaptığına ihanet denirdi. Kusura bakma Cengiz, Eyşan'ı çok seviyor olman bu gerçeği değiştirmiyor!