Storytelling Onlardan Sorulur: Türk Televizyon Tarihinin En İyi Hikaye Anlatıcıları

Oynadığı skeçlerde anlattığı hikayeler ne kadar saçma olsa da kendini dinletmeyi çok iyi bilir Mesut Enişte. Lafın ortasına çok acayip bir noktadan girer ve sizi bambaşka bir yerde bırakır. Hayati'nin (Mahir İpek) deyimiyle kendisi iş makinesi gibidir; oturur sebepsizce izler ve dinlersin.