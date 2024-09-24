Storytelling Onlardan Sorulur: Türk Televizyon Tarihinin En İyi Hikaye Anlatıcıları
Storytelling Onlardan Sorulur: Türk Televizyon Tarihinin En İyi Hikaye Anlatıcıları
Türk televizyonlarında ve beyaz perdede bugüne kadar sayısız karakter izledik. Fakat gerek ikna kabiliyetleri gerekse de kendilerini dinletme becerileri bakımından hiçbiri onlar kadar iyi storyteller değildi. İşte, kurgusal karakterler arasından Türk TV ve sinema tarihinin gelmiş geçmiş en iyi hikaye anlatıcıları...
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1. Ramiz Karaeski (Ezel)
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2. Hallederiz Kadir (En Son Babalar Duyar)
3. Seyyar Tayyar (Çocuklar Duymasın)
4. Batık Osman (Yalancı Romantik)
5. Teyo Emmi (Fıkralarla Türkiye)
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6. Mesut Enişte (Güldür Güldür Show)
7. Heredot Cevdet (Ekmek Teknesi)
8. Ziya (Neşeli Günler)
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