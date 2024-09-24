Görüş Bildir
Haberler
TV
Storytelling Onlardan Sorulur: Türk Televizyon Tarihinin En İyi Hikaye Anlatıcıları

Storytelling Onlardan Sorulur: Türk Televizyon Tarihinin En İyi Hikaye Anlatıcıları

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
24.09.2024 - 16:08

Türk televizyonlarında ve beyaz perdede bugüne kadar sayısız karakter izledik. Fakat gerek ikna kabiliyetleri gerekse de kendilerini dinletme becerileri bakımından hiçbiri onlar kadar iyi storyteller değildi. İşte, kurgusal karakterler arasından Türk TV ve sinema tarihinin gelmiş geçmiş en iyi hikaye anlatıcıları...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Ramiz Karaeski (Ezel)

1. Ramiz Karaeski (Ezel)

Namıdiğer Dayı. Büyük usta Tuncel Kurtiz'in canlandırdığı bu ölümsüz karakter, Türk televizyonlarının gördüğü şüphesiz en iyi hikaye anlatıcılarından biri. ''Sana bir hikaye anlatayım yeğen'' diyerek lafa girdiyse geçmiş olsun. Kendinizi muhakkak onu dinlerken bulursunuz.

2. Hallederiz Kadir (En Son Babalar Duyar)

2. Hallederiz Kadir (En Son Babalar Duyar)

En Son Babalar Duyar dizisinde Levent Ülgen'in canlandırdığı efsane karakter. Birini ikna etmek istediğinde öyle güzel hikayeler anlatırdı ki karşısındaki hemencecik ikna oluverirdi. Storytelling becerileriyle Hulya'yı (evet, u ile) da sayısız kere kandırmışlığı vardır Hallederiz Kadir'in.

3. Seyyar Tayyar (Çocuklar Duymasın)

3. Seyyar Tayyar (Çocuklar Duymasın)

Çocuklar Duymasın dizisinin buluşlarıyla ünlü karakteri. Kendisi seyyar satıcı değil, mucitti adeta. Menemenden tutun can simidine kadar kendisinin bulduğunu iddia ederdi. Öyle güzel hikaye anlatırdı ki, etrafında toplanan insanlara bu buluşları gerçekten de kendisinin bulduğuna ikna ederdi. Ee, storytelling dedik mi onun adını vermemek olmazdı...

4. Batık Osman (Yalancı Romantik)

4. Batık Osman (Yalancı Romantik)

Yalancı Romantik dizisinde Yalçın Menteş'in canlandırdığı enfes karakter. At yarışlarını pek bi' severdi kendisi. Ablasından para koparmak için anlattığı hikayelerin üstüne diyecek söz olmazdı. Ha bir de batık değil, Bahtsız Osman!

5. Teyo Emmi (Fıkralarla Türkiye)

5. Teyo Emmi (Fıkralarla Türkiye)

Fıkralarla Türkiye'de karşımıza çıkar, anlattığı maceralarla etrafındaki herkese kendini dinletirdi. Maceraları asla bitmek bilmezdi. Ha bir de, kendisinde yalan da yoktur hilaf da!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Mesut Enişte (Güldür Güldür Show)

6. Mesut Enişte (Güldür Güldür Show)

Oynadığı skeçlerde anlattığı hikayeler ne kadar saçma olsa da kendini dinletmeyi çok iyi bilir Mesut Enişte. Lafın ortasına çok acayip bir noktadan girer ve sizi bambaşka bir yerde bırakır. Hayati'nin (Mahir İpek) deyimiyle kendisi iş makinesi gibidir; oturur sebepsizce izler ve dinlersin.

7. Heredot Cevdet (Ekmek Teknesi)

7. Heredot Cevdet (Ekmek Teknesi)

Ekmek Teknesi'nin, benim diyen storyteller'ı cebinden çıkaracak kabiliyete sahip karakteri. Her akşam kahvede ''Heredot Saati'' olur ve sırf onun hikayelerini dinlemek için tüm mahalle kahveye toplanır.

8. Ziya (Neşeli Günler)

8. Ziya (Neşeli Günler)

Neşeli Günler'in ölümsüz karakteri. Şener Şen'in tadına doyum olmayan oyunculuğuyla Ziya öyle güzel hikayeler anlatır ki Almanya'da 10 metrelik aslanların olduğuna inanabilirsiniz. Tamam canım, 10 değilse de 5 metre var!

Bunlar da ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
4
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın