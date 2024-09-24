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Bu Bölümler Kaçmaz: Gülmekten Yerlere Yatacağınız Gibi Dizisinin En Komik Bölümlerini Sıralıyoruz

Bu Bölümler Kaçmaz: Gülmekten Yerlere Yatacağınız Gibi Dizisinin En Komik Bölümlerini Sıralıyoruz

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
24.09.2024 - 20:12

Gibi, dillere pelesenk olan replikleri, absürt olayları ve daha nicesiyle eşsiz bir yapım. Şu ana kadar 5 sezonu yayına giren dizinin her bir bölümü birbirinden bağımsız olayları konu ediniyor. Biz de bu muhteşem dizinin en komik bölümlerini sizin için sıralıyoruz. İşte, Gibi dizisinin en iyi 11 bölümü!

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1. Kuki (2. Sezon 2. Bölüm)

1. Kuki (2. Sezon 2. Bölüm)

IMDB Puanı: 9.2

İlkkan'ın çok acil paraya ihtiyacı vardır. Hatta evdeki halıyı bile satacak kadar zor durumdadır. Bir gün internette dolaşırken İlkkan'ın aklına cin bir fikir gelir ve para kazanmak için köle olmaya karar verir. Ancak İlkkan'ın atladığı çok önemli bir nokta vardır... Spoiler vermeyelim, izleyerek görmeniz en iyisi!

2. Sokak Röportajı (2. Sezon 4. Bölüm)

2. Sokak Röportajı (2. Sezon 4. Bölüm)

IMDB Puanı: 8.6

Lafını asla esirgemeyen, hep ağzına geldiği gibi konuşan Yılmaz'ın başı bu defa verdiği sokak röportajıyla dertte. Yılmaz röportajda öyle şeyler söyler ki ülke gündemine oturur ve nefret objesi haline gelir. İlkkan ve Ersoy da Yılmaz'ı alıp kaçmak için yollara düşer. Çıktıkları yolda ise başlarına gelmeyen kalmaz.

3. Büfe (3. Sezon 3. Bölüm)

3. Büfe (3. Sezon 3. Bölüm)

IMDB Puanı: 8.9

Lüks bir şifonyer başınıza ne kadar büyük bir dert açabilir? Bu soruya yanıt bulmak için Büfe bölümünü seyredin. Yılmaz, İlkkan ve Ersoy lüks bir şifonyeri Nazilli'ye taşımak için arkadaşlarının yardımına gidiyorlar. Devamında gelişen absürt olaylar ise sizi gülmekten yerlere yatırabilir, bizden söylemesi!

4. Çaça ve Cosplay (2. Sezon 5. Bölüm)

4. Çaça ve Cosplay (2. Sezon 5. Bölüm)

IMDB Puanı: 9.4

Her bir repliği olaydır bu bölümün. İlkkan çaçaya, Ersoy ise cosplay'e merak sarmıştır. Bunun ardında tabii ki çok bariz bir şey yatar. Bölümün ortalarına kadar onların bu tavrını eleştiren Yılmaz ise birden fikir değiştirmeye karar verir. Ardından olaylar gelişir...

5. Bilanço (3. Sezon 9. Bölüm)

5. Bilanço (3. Sezon 9. Bölüm)

IMDB Puanı: 8.8

İlkkan, Yılmaz ve Ersoy arkadaşlarını toplayıp evde Bilanço oynamaya karar verir. Oyun ilerledikçe İlkkan'ın çılgın hırsı ortaya çıkmaya başlar. Ama eğlence bununla sınırlı kalmaz. Oyun, bütün herkesin içinde tuttuğu sırları ortaya dökmeye başlamasıyla bambaşka bir boyut kazanır.

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6. Erasmus'la Gelen Yamyam (1. Sezon 4. Bölüm)

6. Erasmus'la Gelen Yamyam (1. Sezon 4. Bölüm)

IMDB Puanı: 9.3

Erasmus programını illaki duymuşsunuzdur. İşte, Ersoy da Erasmus'la ülkemize gelmiş Hollandalı bir gence kapısını açar. Fakat işler hiç beklendiği gibi gitmez ve Ersoy'un babaannesi Hollandalı yamyamın kurbanı olur. Üzüntüden kahrolan Ersoy, kısasa kısas düşüncesiyle yamyamın peşine düşer. Bu arada arkadaşları da bir albüm çıkarmak üzeredir. Albümün ismini ise ne siz sorun, ne de biz söyleyelim!

7. Sinek (5. Sezon 1. Bölüm)

7. Sinek (5. Sezon 1. Bölüm)

IMDB Puanı: 8.0

İlkkan mahalle sakinlerine ücretsiz ruhani yardım hizmeti verir. Ancak bu esnada Yılmaz o kadar absürt bir şey yapar ki birden herkesin ilgi odağı haline gelir. Gibi'nin en iyi bölümlerinden biri olan bu bölümü izlemezseniz çok şey kaçırabilirsiniz.

8. Sınıfsal Veda (3. Sezon 4. Bölüm)

8. Sınıfsal Veda (3. Sezon 4. Bölüm)

IMDB Puanı: 8.6

Meşhur üçlümüzün çok sevdikleri bir arkadaşları vardır. Onur adındaki bu arkadaşın en büyük sorunu ise zengin olmasıdır. Onur'un her seferinde hesap ödemesi ve hediye alması sebebiyle mahcup duruma düşen Yılmaz, İlkkan ve Ersoy ise bu defa işleri tersine çevirmeye kararlıdır. 

Lüks bir restoranda Onur'a yemek ısmarlayabilmek için Ersoy kimsenin aklına gelmeyecek bir yönteme başvurur ve sonrasında olaylar gelişir...

9. Vücutçu Yalvaç (2. Sezon 1. Bölüm)

9. Vücutçu Yalvaç (2. Sezon 1. Bölüm)

IMDB Puanı: 8.8

Belçika'da eğitim gören yeğeni Yalvaç, İlkkan'ı ziyarete gelir. Vücut geliştirme sevdalısı olan bu genç, zamanla giydiği dekolteli kıyafetlerden ötürü mahallelinin öfkesiyle karşılaşır. ''Tutucu Belçika'' ve ''14. yumurtaya geldiğinde seni ne durdurdu?'' gibi efsane repliklere ev sahipliği yapan bu bölümü mutlaka izlemenizi tavsiye ederiz.

10. İkinci Yol (1. Sezon 7. Bölüm)

10. İkinci Yol (1. Sezon 7. Bölüm)

IMDB Puanı: 9.0

İlkkan'ın babaannesi vefat eder ve İlkkan eşyaları karıştırdığı sırada bir mektuba rastlar. Mektupta, İlkkan'ın gerçek babaannesinin aslında başka biri olduğu yazar. Bunun üzerine İlkkan, arkadaşlarını da yanına alarak aklındaki sorulara cevap bulmak için yollara düşer.

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11. Karanlık Güç (1. Sezon 6. Bölüm)

11. Karanlık Güç (1. Sezon 6. Bölüm)

IMDB Puanı: 8.4

Karşıdaki anaokulu inşaatının temel atma çalışmaları sırasında karanlık bir gücün uyandırıldığı söylentisi mahalleyi kasıp kavurur. Bu güç, insanlara istemedikleri şeyleri yaptıracak kadar etkilidir. Hatta buna Emrullah Abi'nin bir sabah kalktığında İspanyolca konuşmaya başlaması da dahildir!

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