Bu Bölümler Kaçmaz: Gülmekten Yerlere Yatacağınız Gibi Dizisinin En Komik Bölümlerini Sıralıyoruz
Bu Bölümler Kaçmaz: Gülmekten Yerlere Yatacağınız Gibi Dizisinin En Komik Bölümlerini Sıralıyoruz
Gibi, dillere pelesenk olan replikleri, absürt olayları ve daha nicesiyle eşsiz bir yapım. Şu ana kadar 5 sezonu yayına giren dizinin her bir bölümü birbirinden bağımsız olayları konu ediniyor. Biz de bu muhteşem dizinin en komik bölümlerini sizin için sıralıyoruz. İşte, Gibi dizisinin en iyi 11 bölümü!
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1. Kuki (2. Sezon 2. Bölüm)
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2. Sokak Röportajı (2. Sezon 4. Bölüm)
3. Büfe (3. Sezon 3. Bölüm)
4. Çaça ve Cosplay (2. Sezon 5. Bölüm)
5. Bilanço (3. Sezon 9. Bölüm)
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6. Erasmus'la Gelen Yamyam (1. Sezon 4. Bölüm)
7. Sinek (5. Sezon 1. Bölüm)
8. Sınıfsal Veda (3. Sezon 4. Bölüm)
9. Vücutçu Yalvaç (2. Sezon 1. Bölüm)
10. İkinci Yol (1. Sezon 7. Bölüm)
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11. Karanlık Güç (1. Sezon 6. Bölüm)
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