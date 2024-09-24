Bu Bölümler Kaçmaz: Gülmekten Yerlere Yatacağınız Gibi Dizisinin En Komik Bölümlerini Sıralıyoruz

IMDB Puanı: 8.6

Meşhur üçlümüzün çok sevdikleri bir arkadaşları vardır. Onur adındaki bu arkadaşın en büyük sorunu ise zengin olmasıdır. Onur'un her seferinde hesap ödemesi ve hediye alması sebebiyle mahcup duruma düşen Yılmaz, İlkkan ve Ersoy ise bu defa işleri tersine çevirmeye kararlıdır.

Lüks bir restoranda Onur'a yemek ısmarlayabilmek için Ersoy kimsenin aklına gelmeyecek bir yönteme başvurur ve sonrasında olaylar gelişir...