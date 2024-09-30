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Başa mı Döndük Şimdi? Kızılcık Şerbeti'nde Doğa'nın Fatih'le İlgili Anılarına Dönmesi Kafaları Karıştırdı!

Başa mı Döndük Şimdi? Kızılcık Şerbeti'nde Doğa'nın Fatih'le İlgili Anılarına Dönmesi Kafaları Karıştırdı!

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
30.09.2024 - 20:29

Cuma akşamlarının en çok izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti'nden gelen yeni fragman kafaları bir hayli karıştırdı. İzleyicinin yeni sezonu pek sevmemesiyle birlikte Doğa'nın Fatihli anılarını araması dikkatlerden kaçmadı.

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Kaosuyla bıraktığımız Kızılcık Şerbeti'ni yeni sezonda daha büyük bir kaosla geri aldık.

Kaosuyla bıraktığımız Kızılcık Şerbeti'ni yeni sezonda daha büyük bir kaosla geri aldık.

İzlerken dert sahibi olduğumuz yeni sezonda, eş bulma konusunda son derece sorunlu olan Doğa'nın yanlış tercihine bir kez daha düştük.

İzlerken dert sahibi olduğumuz yeni sezonda, eş bulma konusunda son derece sorunlu olan Doğa'nın yanlış tercihine bir kez daha düştük.

Giray'ın üvey annesiyle yasak aşkını rahat rahat yaşamak için Doğa'yı kullanmasının ardından izleyici de Doğa'nın Fatih'le toksik ilişkisini özlerken buldu kendini.

Giray'ın üvey annesiyle yasak aşkını rahat rahat yaşamak için Doğa'yı kullanmasının ardından izleyici de Doğa'nın Fatih'le toksik ilişkisini özlerken buldu kendini.

Senaristler de bu garip özlemi duymuş olacak ki yeni fragmanda Doğa ve Fatih'i buluşturdular!

Senaristler de bu garip özlemi duymuş olacak ki yeni fragmanda Doğa ve Fatih'i buluşturdular!

Kendi hayatlarındaki dertlerinden bunalan Doğa ve Fatih, farkında olmadan birlikte gittikleri yerde bulmuşlar kendilerini. Ne hikmetse!

Kendi hayatlarındaki dertlerinden bunalan Doğa ve Fatih, farkında olmadan birlikte gittikleri yerde bulmuşlar kendilerini. Ne hikmetse!
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Bize eninde sonunda ikisini yine bir arada izleyeceğiz gibi geliyor ama hayırlısı... İzleyip göreceğiz!

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