Didem Arslan'la Vazgeçme Programında Kendisinden 4 Gündür Haber Alınamayan 16 Yaşındaki Ezgi Bulundu!
Didem Arslan'la Vazgeçme Programında Kendisinden 4 Gündür Haber Alınamayan 16 Yaşındaki Ezgi Bulundu!
Ünlü gazeteci Didem Arslan'ın programı Vazgeçme'ye başvuran Melahat Zirek, 16 yaşındaki kızı Ezgi'nin kötü arkadaş ortamı yüzünden evden ayrıldığını söylemişti. 4 gündür kendisinden haber alınamayan Ezgi sonunda bulundu.
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İstanbul'dan Didem Arslan'la Vazgeçme programına katılan Melahat Zirek, 16 yaşındaki kızı Ezgi'nin kötü arkadaş çevresi sebebiyle evden ayrıldığını iddia etmişti.
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Melahat Zirek'in cinsel istismara uğradığını iddia ettiği ve 4 gündür kendisinden haber alamadığı Ezgi sonunda bulundu.
Eski eşinin kızını istismar ettiği iddialarına itiraz eden Ezgi, ablasının evinde olduğunu belirtti.
Ezgi'nin bulunmasının ardından annesiyle ilk konuşmasını buradan izleyebilirsiniz:
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