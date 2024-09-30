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Didem Arslan'la Vazgeçme Programında Kendisinden 4 Gündür Haber Alınamayan 16 Yaşındaki Ezgi Bulundu!

Didem Arslan'la Vazgeçme Programında Kendisinden 4 Gündür Haber Alınamayan 16 Yaşındaki Ezgi Bulundu!

Didem Arslan'la Vazgeçme
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
30.09.2024 - 18:00

Ünlü gazeteci Didem Arslan'ın programı Vazgeçme'ye başvuran Melahat Zirek, 16 yaşındaki kızı Ezgi'nin kötü arkadaş ortamı yüzünden evden ayrıldığını söylemişti. 4 gündür kendisinden haber alınamayan Ezgi sonunda bulundu.

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İstanbul'dan Didem Arslan'la Vazgeçme programına katılan Melahat Zirek, 16 yaşındaki kızı Ezgi'nin kötü arkadaş çevresi sebebiyle evden ayrıldığını iddia etmişti.

İstanbul'dan Didem Arslan'la Vazgeçme programına katılan Melahat Zirek, 16 yaşındaki kızı Ezgi'nin kötü arkadaş çevresi sebebiyle evden ayrıldığını iddia etmişti.

Melahat Zirek'in cinsel istismara uğradığını iddia ettiği ve 4 gündür kendisinden haber alamadığı Ezgi sonunda bulundu.

Melahat Zirek'in cinsel istismara uğradığını iddia ettiği ve 4 gündür kendisinden haber alamadığı Ezgi sonunda bulundu.

Eski eşinin kızını istismar ettiği iddialarına itiraz eden Ezgi, ablasının evinde olduğunu belirtti.

Eski eşinin kızını istismar ettiği iddialarına itiraz eden Ezgi, ablasının evinde olduğunu belirtti.

Ezgi'nin bulunmasının ardından annesiyle ilk konuşmasını buradan izleyebilirsiniz:

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