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Kızıl Goncalar'ın Yeni Bölümüne Meryem'in 'Cumhuriyet' Savunması Damga Vurdu!

Kızıl Goncalar'ın Yeni Bölümüne Meryem'in 'Cumhuriyet' Savunması Damga Vurdu!

Kızıl Goncalar
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
30.09.2024 - 23:10

Tüm bir yaz sezonunu gün sayarak geçirmemize sebep olan Kızıl Goncalar'ın yeni bölümü büyük beğeni topladı. Bölüme hapse düşen Meryem'in koğuş arkadaşına yaptığı cumhuriyet konuşması damga vurdu.

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Geçtiğimiz sezon hem aldığı RTÜK cezaları, hem de iddialı konusuyla çok konuşulan Kızıl Goncalar'ın ikinci sezonu başladı.

Geçtiğimiz sezon hem aldığı RTÜK cezaları, hem de iddialı konusuyla çok konuşulan Kızıl Goncalar'ın ikinci sezonu başladı.

Dizinin ilk bölümünde kendisine iftira atılan Meryem hapse düştü ve ayağının tozuyla bir tartışmaya şahit oldu.

Dizinin ilk bölümünde kendisine iftira atılan Meryem hapse düştü ve ayağının tozuyla bir tartışmaya şahit oldu.

Meryem'in cumhuriyet ve kadın haklarını savunduğu sahnede verdiği ders sosyal medyada gündem oldu!

Meryem'in cumhuriyet ve kadın haklarını savunduğu sahnede verdiği ders sosyal medyada gündem oldu!

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