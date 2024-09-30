Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler Dizinin Final Tarihiyle İlgili Açıklama Yaptı!
Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler Dizinin Final Tarihiyle İlgili Açıklama Yaptı!
Reytinglerde büyük bir düşüş yaşayan Yalı Çapkını'nın akıbeti sık sık merak ediliyordu. Dizinin Asuman'ı Öznur Serçeler, dördüncü sezonun gelip gelmeyeceğini açıkladı.
Kaynak: 2. Sayfa
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk sezonuyla reyting rekorları kıran Yalı Çapkını, geçtiğimiz sezondan bu yana büyük bir düşüş yaşamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İzleyicinin Seyran ve Ferit aşkını izlemek istemesine rağmen ikilinin ısrarla ayrı yazılması reytinglerin düşüşünün en büyük sebebi olarak görülüyor.
Hal böyle olunca dizinin bir sezon daha çekilip çekilmeyeceği, hatta sezon sonunu görüp görmeyeceği sorusu sıkça konuşulmaya başlanmıştı.
Dizinin yeni sezonunda yer almayan Öznur Serçeler, 2. Sayfa'nın mikrofonlarına merak edilen bu soruyla ilgili konuştu.
Yeni sezonda dizide rol almayan oyuncu, dizinin dördüncü sezonunun gelmeyeceğini ve bu sezon sonunda final yapacağını açıkladı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın