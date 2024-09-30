Kızıl Goncalar'da Cüneyd'in Annesiyle İlgili Her Sahnede Duyduğumuz "Kırklara Karışmak" Ne Demek?

Büyük bir merakla yeni sezonunu beklediğimiz Kızıl Goncalar sonunda başladı. Her bölümüyle çok konuşulan dizide Cüneyd ve annesiyle ilgili her sahnede geçen 'kırklara karışmak' sözünün anlamı da merak edildi. Bakalım daha çocuk yaşında sürekli bu sözü tekrarlayan Cüneyd aslında ne demek istemiş?