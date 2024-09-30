Görüş Bildir
Haberler
TV
Kızıl Goncalar'da Cüneyd'in Annesiyle İlgili Her Sahnede Duyduğumuz "Kırklara Karışmak" Ne Demek?

Kızıl Goncalar'da Cüneyd'in Annesiyle İlgili Her Sahnede Duyduğumuz "Kırklara Karışmak" Ne Demek?

Kızıl Goncalar
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
30.09.2024 - 21:51

Büyük bir merakla yeni sezonunu beklediğimiz Kızıl Goncalar sonunda başladı. Her bölümüyle çok konuşulan dizide Cüneyd ve annesiyle ilgili her sahnede geçen 'kırklara karışmak' sözünün anlamı da merak edildi. Bakalım daha çocuk yaşında sürekli bu sözü tekrarlayan Cüneyd aslında ne demek istemiş?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Geçtiğimiz sezona damga vuran ve yeni sezon tarihi iple çekilen Kızıl Goncalar, sonunda izleyicisiyle buluştu.

Geçtiğimiz sezona damga vuran ve yeni sezon tarihi iple çekilen Kızıl Goncalar, sonunda izleyicisiyle buluştu.

Yeni sezonda olayların çok daha fazla karışacağını bildiğimiz dizinin ilk bölümünde, Cüneyd'in çocuk yaşında istemeden annesinin ölümüne sebep oluşunu izledik.

Yeni sezonda olayların çok daha fazla karışacağını bildiğimiz dizinin ilk bölümünde, Cüneyd'in çocuk yaşında istemeden annesinin ölümüne sebep oluşunu izledik.

Cüneyd'in 'seçilmiş' olduğunu düşünen Gül Ayşe'nin "Kırklara karışacağız ve ayrılmayacağız" demesinin ardından Cüneyd'in annesine "Atla" dediğini geçtiğimiz sezonun finalinde izlemiştik.

Cüneyd'in 'seçilmiş' olduğunu düşünen Gül Ayşe'nin "Kırklara karışacağız ve ayrılmayacağız" demesinin ardından Cüneyd'in annesine "Atla" dediğini geçtiğimiz sezonun finalinde izlemiştik.

Sık sık duyduğumuz "kırklara karışmak" deyiminin ne anlama geldiği de bu sahnelerin ardından büyük merak konusu oldu.

Sık sık duyduğumuz "kırklara karışmak" deyiminin ne anlama geldiği de bu sahnelerin ardından büyük merak konusu oldu.

TDK'ya göre kırklara karışmak deyiminin anlamı 'bir kimsenin artık ortalarda görünmez olması' olarak belirtiliyor.

TDK'ya göre kırklara karışmak deyiminin anlamı 'bir kimsenin artık ortalarda görünmez olması' olarak belirtiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İslam'da Hz. Muhammed'in 40 yaşında peygamber olması, Hz. Adem'in çamurunun 40 günde yoğurulduğuna inanılması, evliyaların kemale ermesi için çile (40) çekmesi gerektiğinin düşünülmesiyle önemli bir yer tutan 40 sayısı, aynı zamanda kemale erme yaşı olarak görülüyor.

İslam'da Hz. Muhammed'in 40 yaşında peygamber olması, Hz. Adem'in çamurunun 40 günde yoğurulduğuna inanılması, evliyaların kemale ermesi için çile (40) çekmesi gerektiğinin düşünülmesiyle önemli bir yer tutan 40 sayısı, aynı zamanda kemale erme yaşı olarak görülüyor.

Yani dizide Cüneyd ve annesinin kırklara karışmaktan kastettikleri şey gözden kaybolarak huzur bulmaları olarak yorumlanıyor.

Yani dizide Cüneyd ve annesinin kırklara karışmaktan kastettikleri şey gözden kaybolarak huzur bulmaları olarak yorumlanıyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Kakaolu Kek

Tasavvufta rical-ül gayb (gayb adamları) adında bir inanç vardır. Buna göre, Allah, dünyanın idaresine vesile olması için duaları makbul kırk veli seçer. Bun... Devamını Gör

Sinan Şahin

vay a.q 40 yaşında Türkiye'den ayrıldım. Kırklara karıstım demek ki