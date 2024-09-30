Kızıl Goncalar'da Cüneyd'in Annesiyle İlgili Her Sahnede Duyduğumuz "Kırklara Karışmak" Ne Demek?
Kızıl Goncalar'da Cüneyd'in Annesiyle İlgili Her Sahnede Duyduğumuz "Kırklara Karışmak" Ne Demek?
Büyük bir merakla yeni sezonunu beklediğimiz Kızıl Goncalar sonunda başladı. Her bölümüyle çok konuşulan dizide Cüneyd ve annesiyle ilgili her sahnede geçen 'kırklara karışmak' sözünün anlamı da merak edildi. Bakalım daha çocuk yaşında sürekli bu sözü tekrarlayan Cüneyd aslında ne demek istemiş?
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Geçtiğimiz sezona damga vuran ve yeni sezon tarihi iple çekilen Kızıl Goncalar, sonunda izleyicisiyle buluştu.
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Yeni sezonda olayların çok daha fazla karışacağını bildiğimiz dizinin ilk bölümünde, Cüneyd'in çocuk yaşında istemeden annesinin ölümüne sebep oluşunu izledik.
Cüneyd'in 'seçilmiş' olduğunu düşünen Gül Ayşe'nin "Kırklara karışacağız ve ayrılmayacağız" demesinin ardından Cüneyd'in annesine "Atla" dediğini geçtiğimiz sezonun finalinde izlemiştik.
Sık sık duyduğumuz "kırklara karışmak" deyiminin ne anlama geldiği de bu sahnelerin ardından büyük merak konusu oldu.
TDK'ya göre kırklara karışmak deyiminin anlamı 'bir kimsenin artık ortalarda görünmez olması' olarak belirtiliyor.
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İslam'da Hz. Muhammed'in 40 yaşında peygamber olması, Hz. Adem'in çamurunun 40 günde yoğurulduğuna inanılması, evliyaların kemale ermesi için çile (40) çekmesi gerektiğinin düşünülmesiyle önemli bir yer tutan 40 sayısı, aynı zamanda kemale erme yaşı olarak görülüyor.
Yani dizide Cüneyd ve annesinin kırklara karışmaktan kastettikleri şey gözden kaybolarak huzur bulmaları olarak yorumlanıyor.
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Tasavvufta rical-ül gayb (gayb adamları) adında bir inanç vardır. Buna göre, Allah, dünyanın idaresine vesile olması için duaları makbul kırk veli seçer. Bun... Devamını Gör
vay a.q 40 yaşında Türkiye'den ayrıldım. Kırklara karıstım demek ki