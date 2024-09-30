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BBG Melih'in Aradan Geçen 22 Yılda Ne Kadar Değiştiğini Görünce Çok Şaşıracaksınız!

BBG Melih'in Aradan Geçen 22 Yılda Ne Kadar Değiştiğini Görünce Çok Şaşıracaksınız!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
01.10.2024 - 01:35

Biri Bizi Gözetliyor'da yakışıklılığı ile gündemden düşmeyen ve programın en çok sevilen isimlerinden biri olan Melih Değirmenci yıllar sonra ortaya çıktı.

Kaynak: 2. Sayfa

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2001 yılında yayın hayatına başlayan Biri Biri Gözetliyor, televizyon ekranlarının en sevilen programlarından biriydi.

2001 yılında yayın hayatına başlayan Biri Biri Gözetliyor, televizyon ekranlarının en sevilen programlarından biriydi.

Öykü Serter'in sunuculuğunu yaptığı programda yarışmacıların çalışarak para kazandıkları ve aynı evde yaşayarak günü geçirdikleri bir dünyayı izliyorduk.

Öykü Serter'in sunuculuğunu yaptığı programda yarışmacıların çalışarak para kazandıkları ve aynı evde yaşayarak günü geçirdikleri bir dünyayı izliyorduk.

Programın en sevilen isimlerinden biri de yakışıklılığıyla ekranlara damga vuran 02 Melih'ti.

Programın en sevilen isimlerinden biri de yakışıklılığıyla ekranlara damga vuran 02 Melih'ti.

O zamanlar hemen herkesin yakından tanıdığı Melih, 22 yıl sonra 2. Sayfa'nın kameralarına yakalandı.

O zamanlar hemen herkesin yakından tanıdığı Melih, 22 yıl sonra 2. Sayfa'nın kameralarına yakalandı.

Aradan geçen zamanda neler yaptığını anlatan Melih'in aklar düşen saçları ve sakalları dikkatlerden kaçmadı!

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